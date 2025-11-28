Confirmado: el cuerpo hallado en Chile es del joven argentino desaparecido en el mar

El adolescente sanjuanino de 17 años había ingresado al agua junto a sus hermanos y primos. Sin embargo, fue el único que no pudo ser rescatado a tiempo.

La identificación del cuerpo, según precisó Lazo, tuvo la colaboración entre la Brigada de Homicidios de La Serena y los peritos del laboratorio de criminalística regional.

Las autoridades de la Policía de Investigaciones de Chile confirmaron este viernes que el cuerpo encontrado frente a la playa de La Serena pertenece al adolescente sanjuanino de 17 años, identificado como Alejandro Cabrera Iturriaga , quien fue arrastrado por la corriente mientras estaba acompañado de su familia el pasado 17 de noviembre.

La noticia fue anunciada por el jefe de la prefectura de Elqui, Jaime Lazo , durante una conferencia de prensa, donde detalló que la identificación se logró mediante peritajes científicos realizados en colaboración con la Armada de Chile.

La identificación del cuerpo, según precisó Lazo, tuvo la colaboración entre la Brigada de Homicidios de La Serena y los peritos del laboratorio de criminalística regional . Gracias a exhaustivos peritajes realizados en el lugar del hallazgo, en la costa de Cuatro Esquinas, se pudo confirmar la identidad del joven que había sido encontrado previamente por personal de la Armada.

“Personal de la Brigada de Homicidios La Serena, junto a peritos del laboratorio de Criminalística Regional, lograron establecer científicamente, a través de peritajes dactiloscópicos, la identidad del cuerpo encontrado por un personal de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas, el cual corresponde al adolescente argentino que el día 17 de noviembre desapareció en el mar mientras se bañaba junto a su familia”, confirmó el prefecto.

“Con trabajo colaborativo, junto con la Armada y otros servicios de seguridad de aquí, de la comuna y de la región, logramos también, aparte del rescate del cuerpo de este adolescente, efectuar un trabajo científico y técnico con los estamentos institucionales, lo cual dio certeza respecto a su identidad”, se añadió.

El cuerpo del joven argentino encontrado en el mar de Chile

El 17 de noviembre, el adolescente ingresó al mar junto a sus hermanos y primos. En un momento, se encontraron atrapados en una corriente. Allí, fueron rescatados por un vecino. Sin embargo, Alejandro Cabrera Iturriaga fue el único que no llegó a ser salvado.

Los equipos de la Armada chilena desplegaron patrullas marítimas, apoyadas por aeronaves y drones. Bomberos, pescadores locales y cuadrillas en tierra trabajaron de manera coordinada en el sector, con un centro de mando instalado en la costa como base de operaciones.

El cierre del operativo de búsqueda fue el ultimo lunes, donde se desarrolló una ceremonia reservada junto al mar organizada por la familia de Alejandro. La investigación no se interrumpió totalmente: Daniel Sforza, capitán a cargo del puesto de mando, indicó que, aún después de finalizar la búsqueda formal, la Autoridad Marítima dispuso que tanto los patrullajes de las unidades marítimas como de la Policía Marítima permanecieran atentos en la zona.

Finalmente, se encontró el cuerpo este jueves a la mañana, cuando la Lancha Servicio General Coquimbo, operando bajo las órdenes de la Gobernación Marítima de Coquimbo, divisó un cuerpo a media profundidad durante un patrullaje de fiscalización pesquera habitual. La ubicación, a unos 650 metros al oeste de la playa de Cuatro Esquinas, correspondía a uno de los lugares que formaban parte de la zona de búsqueda original.