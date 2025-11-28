ANSES confirmó cuáles son las asignaciones que tendrán un aumento en diciembre 2025 + Seguir en









Descubrí cuáles serán los valores de los haberes para estos beneficiarios el próximo mes, en base al último valor inflacionario.

Las Asignaciones Familiares de ANSES son apoyos económicos que garantizan el acceso a derechos básicos, como la salud y la educación.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que llegará una nueva actualización de haberes la próxima semana. Esta afectará tanto a los jubilados y pensionados, como a los beneficiarios pertenecientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los montos de las prestaciones del organismo se actualizan todos los meses debido al Decreto de Movilidad Jubilatoria, impulsado en marzo de 2024. Este establece que los haberes de ANSES se actualizan en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado.

Asignaciones familiares.jpg Puntal Aumentan las Asignaciones Familiares en diciembre 2025 El próximo mes, todos los beneficiarios de las Asignaciones Familiares recibirán un aumento del 2,3% en sus haberes, ya que se tomará como referencia el porcentaje de inflación registrado en octubre. A partir de ello, estos serán los valores de los cobros el próximo mes:

Asignaciones Universales Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21 Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar) IGF hasta $891.041: $ 61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17 Monto general de referencia: $61.237,09

Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad IGF hasta $891.041: $199.366,21

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77

IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79 Monto general de referencia: $199.394,88

Asignación por Cónyuge Asignación por Cónyuge: $14.846,18 Asignación por Maternidad Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF)

El monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora Asignaciones de Pago Único Nacimiento: $71.364,50

Adopción: $426.742,24

Matrimonio: $106.868,42 Asignación Prenatal (según IGF) IGF hasta $891.041: $61.223,26

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87 IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17

