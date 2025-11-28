Un rayo cayó en un hospital de Resistencia: explosión y daños significativos + Seguir en









El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica amarilla para toda la provincia de Chaco.

Un dron logró capturar el instante preciso en que un rayo impactó contra un árbol ubicado en el predio del Hospital Pediátrico de Resistencia, en la provincia de Chaco. Las imágenes aéreas permitieron observar con claridad el destello y la gran fuerza destructiva del fenómeno meteorológico.

Además, cerca del árbol se ubica un estacionamiento. Allí, varios autos sufrieron roturas por las ramas que salieron expulsadas por el estallido. "Escuché el estruendo y nos avisaron que algo había pasado afuera. Cuando salí, me encontré con esta sorpresa… mi camioneta estaba totalmente hundida", expresó uno de los afectados.

El portal de noticias Data Chaco compartió el video por redes sociales. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes, en el marco de una alerta meteorológica amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para toda la provincia.

Video del rayo que impactó en un hospital de Resistencia, Chaco video resistencia Video del momento exacto donde cae el rayo en Resistencia, Chaco. En Chaco se esperan tormentas fuertes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, de acuerdo al SMN.

Cómo se provoca un rayo Un rayo se genera porque, en algunos ocasiones, las nubes contienen cristales de hielo que suben con las corrientes ascendentes hasta llegar a la tropósfera, donde adquieren una carga negativa, y al bajar chocan con cargas negativas.

Los rayos están asociados a desarrollos de sistemas nubosos conectivos, de gran desarrollo vertical. Se inician y en ese momento se puede dar electrificación y después se disipan.

