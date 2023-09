Pablo Duggan sufrió una violenta agresión en un restaurante

VIOLENTA AGRESIÓN a PABLO DUGGAN en un restaurante

"Con solo mirarme le agarró un ataque de violencia incontrolable. Fui amenazado de muerte por esta persona. Su mujer decía: 'Los kirchneristas no pueden estar en Kansas. ¿Qué hacen en Kansas?. Rajen de acá', mientras este tipo me decía que me iba a matar, se acercó y me escupió la cara", contó el conductor de Duro de Domar.