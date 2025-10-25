Pablo Grillo presenta mejoría en su estado de salud, pero sigue en terapia intermedia

Pablo Grillo recibió un impacto de un proyectil lanzagases mientras cubría una protesta contra el Gobierno nacional el 12 de marzo pasado.

El fotógrafo Pablo Grillo , quien se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía, registra una leve mejoría en su estado de salud. Fue internado el jueves tras algunas complicaciones en su recuperación tras el impacto de un proyectil lanzagases que recibió mientras cubría una protesta contra el Gobierno nacional el 12 de marzo pasado.

De acuerdo con declaraciones de Fabián Grillo, padre de Pablo , los médicos evaluaron al paciente y observaron una notable mejoría en su estado de ánimo y nivel de conexión. "Los médicos lo encontraron mejor que en la última evaluación, más proactivo y con mayor claridad" , señaló Fabián Grillo.

El papá de Pablo Grillo confirmó que durante el día no se registraron episodios de fiebre, lo que permitió la realización de análisis completos y una tomografía para descartar complicaciones.

Grillo había sido internado en terapia intermedia el jueves debido a un cuadro febril. Sin embargo, los últimos informes médicos indican que los valores han descendido y que, por el momento, no se detectan indicios de anomalías.

El joven había sido sometido a una séptima cirugía en la cabeza a mediados de agosto, tras resultar gravemente herido durante un episodio ocurrido el 12 de marzo pasado.

El caso de Pablo Grillo es seguido de cerca por diversos sectores, especialmente tras los eventos que llevaron a su hospitalización. Su evolución médica continúa siendo monitoreada, mientras se aguardan los resultados de los estudios realizados en las últimas horas. Hasta el momento, los informes señalan una tendencia positiva en su recuperación.

Procesaron al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo

La última novedad significativa de la causa por el disparo contra Pablo Grillo ocurrió el 7 de octubre. Aquel día, el gendarme Héctor Guerrero, que disparó al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno el 12 de marzo pasado, fue procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Capital Federal. Guerrero hirió brutalmente al reportero gráfico durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires.

El fallo fue firmado por la jueza María Servini, quien determinó los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. El procesamiento del gendarme es, sin embargo, sin prisión preventiva.

Según consignó el juzgado, además del disparo que finalmente hirió a Grillo, Guerrero realizó otros cinco disparos de manera prohibida, por lo que se decidió también embargar sus bienes por $203.000.000, al considerarlo proporcional al daño causado y a los gastos del proceso.

Esta causa se suma a un historial de investigaciones sobre el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, algo que se profundizó con la gestión libertaria, en un contexto de desmedido uso de la fuerza y escasa protección a la prensa.

Cuando fue herido aquel 12 de marzo, el cuerpo médico forense determinó sobre el fotógrafo: "Sufrió una herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”. “Lesiones graves y gravísimas con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral. Si, real y concreto, las lesiones pusieron en peligro la vida del nombrado”, agregó el informe.

Cabe recordar que el manual del arma con el que Guerrero le propinó las heridas al fotógrafo indica: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.