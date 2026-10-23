PAMI: la alternativa para acceder a medicamentos gratis si cobrás más de $653.000

Los afiliados que superan el tope de ingresos establecido para octubre de 2026 pueden solicitar una evaluación excepcional para obtener medicamentos con cobertura del 100%.

PAMI contempla una vía excepcional para que jubilados y pensionados que superan el límite de ingresos puedan solicitar medicamentos con cobertura del 100%, siempre que cumplan las condiciones y acrediten el costo de sus tratamientos.

PAMI mantiene un mecanismo para que los jubilados y pensionados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos accedan a medicamentos gratuitos , incluso cuando sus ingresos superan el límite general. En octubre de 2026, el tope para solicitar el subsidio por razones sociales se ubica en $653.622,77 mensuales , aunque existe una vía de reconsideración para determinados afiliados que quedan afuera de los requisitos habituales.

La alternativa está destinada a quienes atraviesan dificultades económicas para pagar sus remedios. Para solicitarla, deben acreditar que el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento representa una parte significativa de sus ingresos previsionales. La aprobación no es automática: PAMI evalúa cada situación y requiere documentación médica y social para determinar si corresponde otorgar la cobertura integral.

El subsidio por razones sociales permite acceder a una cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a los afiliados que cumplen las condiciones establecidas por PAMI. Para octubre, el límite general de ingresos quedó fijado en $653.622,77 , equivalente a un haber mínimo y medio. En los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), el parámetro aumenta a tres haberes mínimos, es decir, $1.307.245,53.

Sin embargo, superar esos montos no implica necesariamente perder toda posibilidad de obtener los remedios sin cargo. El organismo contempla una vía de reconsideración para situaciones en las que el gasto mensual en medicamentos recetados representa al menos el 15% del ingreso previsional. Esta excepción busca contemplar a quienes, pese a superar los límites económicos habituales, destinan una parte importante de su jubilación o pensión a sostener un tratamiento.

La evaluación depende de las características de cada caso y de la documentación presentada. Por eso, los afiliados que no cumplen con el requisito de ingresos o con determinadas condiciones vinculadas a la cobertura médica, pueden consultar en PAMI si corresponde iniciar este procedimiento . La solicitud no garantiza la aprobación, pero permite que el organismo analice la situación particular del beneficiario.

Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

Para solicitar el subsidio social, el requisito económico general establece que los ingresos mensuales deben ser inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. Cuando el afiliado o un integrante de su grupo conviviente cuenta con CUD, el límite se amplía a tres haberes mínimos. Además, la persona no debe estar afiliada a una empresa de medicina prepaga ni poseer más de un inmueble.

PAMI también contempla restricciones patrimoniales. Entre ellas, no tener aeronaves ni embarcaciones de lujo, no ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena y no poseer un vehículo con menos de diez años de antigüedad. Esta última condición tiene una excepción para los hogares en los que el afiliado o un conviviente cuenta con CUD.

En los casos que requieren una reconsideración, el gasto mensual en medicamentos debe alcanzar al menos el 15% del ingreso previsional para habilitar la evaluación excepcional. El organismo puede solicitar un informe social, una escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. Los veteranos de la Guerra de Malvinas tienen un tratamiento particular respecto de los requisitos, aunque igualmente deben realizar la solicitud del subsidio por razones sociales.

Cómo solicitar los medicamentos gratis si cobrás más del límite

El trámite para obtener la cobertura del 100% puede iniciarse a través del sitio oficial de PAMI o de manera presencial en una agencia, sin necesidad de turno previo. Para comenzar, el afiliado debe contar con su DNI, la credencial de PAMI y la receta electrónica de los medicamentos solicitados. La prescripción debe incluir el diagnóstico correspondiente o su codificación médica.

La gestión puede realizarla el propio titular, un apoderado o un familiar. Si se necesitan más de cuatro medicamentos, puede ser necesario presentar un formulario específico completado y firmado por el médico tratante, con información sobre el tratamiento y la historia clínica. El circuito de evaluación también varía según la cantidad de medicamentos solicitados: las presentaciones de hasta cuatro pueden tramitarse en línea, mientras que las solicitudes de mayor cantidad requieren otras instancias de revisión.

Quienes superan el tope de ingresos y consideran que cumplen las condiciones para una excepción deben consultar específicamente por la vía de reconsideración del subsidio por razones sociales. Es importante llevar la documentación que permita acreditar los ingresos y el costo de los medicamentos indicados. La decisión final queda sujeta al análisis de PAMI, por lo que conviene confirmar los requisitos vigentes antes de presentar la solicitud.