PAMI: cómo acceder a medicamentos y anteojos gratis en 2026, paso a paso

La obra social permite acceder a fármacos esenciales sin costo y a un par de anteojos por año. Todo lo que tenés que saber para gozar del servicio este año.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuenta con una serie de programas y beneficios que están orientados a garantizar el acceso a prestaciones básicas de salud para jubilados y pensionados en todo el país.

Durante todo este mes de abril de 2026, uno de los beneficios más relevantes es la posibilidad de acceder a medicamentos esenciales sin costo y a anteojos gratuitos. El organismo busca acompañar a los afiliados que no pueden pagar los gastos médicos, sobre todo en tratamientos que son largos o enfermedades crónicas.

Los afiliados de PAMI pueden acceder sin cargo a un par de anteojos por año prestacional. Esto incluye un par de lentes para ver de cerca y otro par para ver de lejos, o también está la opción de elegir directamente anteojos bifocales.

Este beneficio no exige acreditar ingresos económicos, para acceder, solo es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación y la receta electrónica emitida por el especialista, la cual tiene una validez de 150 días.

Para iniciar el trámite, es necesario solicitar un turno con un oftalmólogo de la cartilla médica. El especialista va a ser quien va a evaluar la salud de la vista del paciente y a partir de un diagnóstico, determinar qué tipo de lente necesita.

A partir de esa consulta, se emite una Orden Médica Electrónica (OME), que es el documento indispensable para continuar con el proceso. Con la receta electrónica, el afiliado tiene que ir a una óptica adherida al convenio de PAMI, donde va a poder gestionar la entrega de los lentes.

En caso de que la persona no pueda ir al lugar, el trámite puede ser realizado tranquilamente por un familiar o apoderado, mientras que se presente la documentación requerida.

pami medicamentos

Otras coberturas de PAMI: tratamientos, medicamentos y beneficios

Además de la cobertura oftalmológica, PAMI ofrece una amplia variedad de tratamientos y medicamentos incluidos dentro de sus programas de salud. Entre ellos se encuentran:

tratamientos para la diabetes

medicamentos oncológicos

medicamentos oncohematológicos

terapias para la hemofilia

tratamientos para VIH

tratamientos para la Hepatitis B y C

medicamentos para pacientes trasplantados

medicamentos para trastornos hematopoyéticos

artritis reumatoidea

enfermedades fibroquísticas

osteoartritis

insuficiencia renal crónica

hiperparatiroidismo

En cuanto a el área oftalmológica, el organismo también cubre medicamentos intravítreos. Por otra parte, quienes no acceden a la cobertura total pueden obtener descuentos en medicamentos. PAMI ofrece entre un 50% y un 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas, y un 40% para medicamentos de uso eventual.

Medicamentos

Quienes pueden acceder a medicamentos sin costo

Para acceder a los medicamentos gratuitos, es necesario inscribirse en el Subsidio por Razones Sociales. Este beneficio está destinado a afiliados que no pueden pagar el costo de sus medicamentos, incluso con descuento.

Uno de los requisitos principales es: tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso particular de los hogares donde haya una persona con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se estira a a 3 haberes previsionales mínimos.

Además, no se debe estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, ni ser propietario de más de un inmueble. Tampoco pueden acceder quienes tengan aeronaves o embarcaciones de lujo, un vehículo con menos de diez años de antigüedad (salvo en los casos donde haya una persona con discapacidad en el hogar), ni quienes sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Cumplir con estas condiciones permite acceder a hasta cuatro medicamentos sin costo, un beneficio clave para quienes necesitan tratamientos continuos.