La urgente campaña gratuita de PAMI para todos los jubilados en 2026

La aplicación se realiza en farmacias adheridas sin turno previo y con cobertura total. Te contamos todos los detalles.

PAMI lanzó una campaña gratuita de vacunación antigripal para jubilados en todo el país.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) puso en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, con el objetivo de proteger a jubilados y grupos de riesgo antes del pico de circulación de virus respiratorios. La iniciativa permite acceder a la vacuna de forma gratuita, sin turno previo y en miles de farmacias adheridas.

La medida fue adelantada este año ante la circulación temprana de variantes de gripe, lo que llevó a reforzar la inmunización de la población más vulnerable . Según informaron desde el organismo, la campaña apunta a reducir complicaciones, internaciones y cuadros graves durante el invierno.

Millones de afiliados pueden acceder a la dosis de manera simple, con pocos requisitos y una amplia red de atención en todo el país.

La campaña de PAMI está dirigida principalmente a jubilados y pensionados afiliados , considerados uno de los grupos de mayor riesgo frente a enfermedades respiratorias. En particular, las personas mayores de 65 años pueden vacunarse de forma directa, sin necesidad de presentar orden médica.

También pueden acceder otros grupos contemplados dentro del esquema sanitario. Entre ellos se incluyen afiliados menores de 65 años que presenten factores de riesgo , como enfermedades crónicas respiratorias, cardíacas o inmunológicas. En estos casos, sí deben acreditar su condición mediante documentación médica.

El alcance de la campaña también incluye a embarazadas, niños pequeños y otros sectores priorizados dentro del sistema de salud, aunque el foco principal está puesto en los adultos mayores, quienes presentan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones.

Desde PAMI remarcan que la vacunación temprana es clave para anticiparse al aumento de casos en invierno. Esto permite que el organismo genere defensas antes del momento de mayor circulación del virus, reduciendo el impacto en la salud y en el sistema sanitario.

La estrategia busca lograr una cobertura amplia en las primeras semanas de la campaña, facilitando el acceso y eliminando barreras burocráticas.

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Cómo acceder a la vacuna contra la gripe

Uno de los aspectos más destacados de la campaña es la facilidad de acceso. Los afiliados no necesitan sacar turno previo ni realizar trámites complejos para vacunarse. Solo deben acercarse a una farmacia habilitada dentro de la red PAMI. Para recibir la dosis, los jubilados mayores de 65 años deben presentar únicamente su DNI y la credencial de afiliación, que puede ser tanto física cómo digital.

En el caso de afiliados menores de 65 años con factores de riesgo, el procedimiento es similar, aunque se suma la necesidad de presentar una orden médica que justifique la indicación de la vacuna.

La aplicación se realiza en una red que supera las 6.000 farmacias en todo el país, lo que garantiza cobertura en distintas regiones y facilita el acceso sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Otro punto clave es que la vacuna es completamente gratuita. Ningún establecimiento puede cobrar por su aplicación, ya que está cubierta al 100% por PAMI. No existen restricciones para combinar esta vacuna con otras del calendario, como la de neumonía o COVID-19, lo que permite completar esquemas de inmunización en una sola visita.

En casos especiales, como personas con movilidad reducida o que viven en residencias de larga estadía, el organismo también organiza operativos territoriales o vacunación domiciliaria para garantizar el acceso.

PAMI vacuna

La campaña 2026 se adelantó respecto a otros años debido a la detección temprana de virus respiratorios y variantes más contagiosas. Este cambio responde a una estrategia sanitaria que prioriza la prevención.

Vacunarse antes del invierno permite que el cuerpo desarrolle inmunidad con anticipación, reduciendo el riesgo de cuadros graves. En adultos mayores, esto es especialmente importante, ya que el sistema inmunológico suele ser más vulnerable.

Una mayor cobertura de vacunación contribuye a disminuir la presión sobre hospitales y centros de salud en los meses de mayor demanda. Esto no solo beneficia a quienes reciben la vacuna, sino también al funcionamiento general del sistema sanitario.

Vacuna vacunación

La vacunación antigripal de PAMI es una de las campañas sanitarias más importantes del año, tanto por su alcance como por su impacto en la población mayor. La gripe puede derivar en complicaciones serias, como neumonía o descompensaciones en enfermedades preexistentes. Por eso, la prevención se convierte en una herramienta clave para evitar internaciones y mejorar la calidad de vida de los afiliados.

Con millones de afiliados en todo el país, el organismo busca garantizar el acceso a una herramienta preventiva fundamental, especialmente en un contexto donde las enfermedades respiratorias siguen siendo una de las principales causas de consulta e internación en invierno.

La combinación de acceso gratuito, sin turno y con una red amplia de farmacias, convierte a esta campaña en una de las más accesibles del sistema de salud argentino.