PAMI: cuántos pañales gratis me corresponde recibir por mes en mi casa

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece un programa de entrega domiciliaria de pañales descartables para sus afiliados. El organismo ya distribuyó más de 50 millones de pañales desde el inicio de la gestión actual.

Los pañales, denominados Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.), cuentan con diseño anatómico y mayor capacidad de absorción. Equipos médicos y farmacéuticos evaluaron su calidad para garantizar comodidad y seguridad. El nuevo sistema elimina la necesidad de trámites presenciales y filas en farmacias, agilizando el proceso de entrega.

El beneficio está disponible para todos los afiliados a PAMI que presenten una prescripción médica válida . Los jubilados y pensionados con diferentes grados de dependencia pueden solicitar una cantidad de pañales mensuales, según su condición de salud. Un médico de cabecera debe emitir una receta electrónica (OME) que especifique el diagnóstico, el tipo de H.A.D. requerido, la cantidad de unidades y los datos de contacto del beneficiario.

Los afiliados que ya reciben pañales se incorporan automáticamente al sistema de entrega a domicilio . Quienes acceden por primera vez deben gestionar la receta electrónica con su médico tratante. Esta prescripción tiene una validez de seis meses y permite cargar hasta seis órdenes consecutivas, asegurando la provisión continua sin interrupciones.

Cómo solicitar los pañales gratis

El trámite requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación a PAMI y la receta electrónica vigente. Los afiliados deben verificar que su domicilio esté correctamente registrado en el sistema.

La actualización de datos se realiza a través de la página web oficial de PAMI, llamando al 138 o acercándose a una agencia con turno previo.

Para modificar la dirección en línea, los beneficiarios ingresan a la sección "Cambios de datos personales" en el sitio web. Allí completan un formulario con sus datos actualizados y adjuntan una fotografía del DNI. PAMI recomienda mantener la información al día para evitar problemas en la entrega de los insumos.

Cómo hacer un reclamo por la dirección en PAMI

En caso de errores en los datos o cambios de domicilio, los afiliados deben contactarse con PAMI Escucha y Responde (138).

También pueden asistir a una agencia para actualizar la información personal. La correcta registración del domicilio garantiza que los pañales lleguen al lugar indicado sin demoras.

PAMI: cuántos pañales se pueden recibir por mes

El programa establece un máximo de 90 pañales mensuales por afiliado, según la evaluación médica. La renovación del beneficio ocurre cada seis meses, período en el que el médico debe emitir una nueva receta electrónica.

Este sistema optimizó los procesos de distribución y generó un ahorro anual de aproximadamente $5.000 millones, recursos que se redirigen a otros servicios para los afiliados.