PAMI entrega un subsidio de $58.560 por mes: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

El organismo actualizó el monto desde mayo y exige estudios, historia clínica y certificación médica para acceder al beneficio mensual.

La suma equivale al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria y se destina a harinas y premezclas libres de gluten.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene una ayuda económica mensual destinada a un grupo específico de afiliados. Hablamos del subsidio económico por celiaquía, cuyo monto fue actualizado a $58.560,98 a partir de mayo 2026.

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La prestación no alcanza a todas las personas afiliadas al organismo. Para acceder es necesario contar con un diagnóstico de enfermedad celíaca y presentar la documentación médica que permita acreditar la condición ante PAMI. El trámite puede realizarse de forma digital, aunque también está disponible la opción presencial en una agencia.

El beneficio surge de la normativa que regula la cobertura para personas con enfermedad celíaca. Según la disposición publicada por PAMI en abril de 2026, el importe equivale al 27,5% del valor de los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La actualización se hace cada seis meses.

Esto significa que no se trata de una suma que reciben todos los jubilados o pensionados que tienen PAMI. El requisito central es contar con un diagnóstico de enfermedad celíaca debidamente acreditado . La obra social debe comprobar la condición médica antes de aprobar la prestación.

El subsidio está pensado para cubrir parte del costo adicional que supone mantener una alimentación sin gluten. La asistencia contempla específicamente harinas y premezclas libres de gluten, productos que forman parte de la dieta de quienes deben evitar el consumo de esta proteína por indicación médica.

El trámite lo puede hacer la persona afiliada, su apoderado o un familiar. PAMI permite completar la gestión desde una computadora, un teléfono o una tablet, aunque también mantiene la posibilidad de ir a una agencia para realizarla de manera presencial.

Restauración Colectiva

Documentación médica obligatoria para recibir el pago

Para solicitar el subsidio, PAMI exige documentación personal, información vinculada con la afiliación y estudios que permitan comprobar el diagnóstico. La documentación no se limita a una constancia médica general. El organismo detalla qué antecedentes y resultados deben presentarse.

En primer lugar, hay que contar con el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro. A esto se suma un resumen de historia clínica en el que figure la sintomatología clínica relacionada con la enfermedad.

La parte médica incluye los resultados serológicos, es decir, los análisis de sangre en los que se verifiquen los anticuerpos antigliadina y antiendomisio. También deben incorporarse los resultados histopatológicos de la biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Además, es obligatorio presentar una certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un especialista. Este documento completa la acreditación requerida por PAMI para determinar si corresponde otorgar el subsidio.

Antes de iniciar la solicitud, es importante contar con el conjunto de documentación médica solicitado. Si falta alguno de los estudios o la certificación requerida, la gestión puede quedar incompleta hasta que se presente la información necesaria.

Ámbito Financiero

Cómo solicitar el subsidio a través de la web oficial

PAMI habilitó el trámite de manera online. Para empezar, hay que ingresar a la página oficial del organismo y dirigirse al apartado de trámites, donde figura la opción “Subsidio económico por celiaquía” dentro del programa destinado a personas con esta condición.

Desde la página de la prestación se puede iniciar la gestión y completar los datos solicitados. PAMI aclara que el procedimiento puede hacerse desde celular, tablet o computadora, por lo que no es necesario ir a una oficina.

Quienes prefieran hacer la gestión de manera presencial pueden asistir a una agencia de PAMI. Para esta alternativa, el organismo recomienda sacar previamente un turno online.

La página oficial permite consultar las opciones disponibles para comenzar el trámite o hacer un reclamo si surge algún inconveniente. Una vez presentada la documentación, PAMI evalúa el pedido y determina el acceso al subsidio de acuerdo con los requisitos del programa.