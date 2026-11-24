Avellaneda: cinco detenidos y casi 800 dosis de cocaína secuestradas en seis allanamientos + Agregar ámbito en









Los operativos se realizaron en distintos puntos del partido bonaerense. También incautaron marihuana, tres armas de fuego, municiones y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Avellaneda: cinco detenidos y casi 800 dosis de cocaína secuestradas en seis allanamientos.

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo contra la venta de drogas en el partido bonaerense de Avellaneda. El procedimiento incluyó seis allanamientos en distintos puntos del distrito, donde las fuerzas de seguridad incautaron más de 840 dosis de cocaína y marihuana, tres armas de fuego y una importante cantidad de municiones.

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Los operativos estuvieron a cargo de la Policía bonaerense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Avellaneda, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 4 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Cuatro de los allanamientos se llevaron adelante en inmuebles ubicados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, mientras que los otros dos tuvieron lugar en Dock Sud y en las inmediaciones de La Saladita, en Sarandí.

Los operativos se realizaron en distintos puntos del partido bonaerense. También incautaron marihuana, tres armas de fuego, municiones y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 794 dosis de cocaína y 51 de marihuana, además de una pistola calibre .380 y dos revólveres calibre .22 y .32. También encontraron cargadores de 9 milímetros, municiones, cartuchos de escopeta y un chaleco de transporte de tipo militar.

Entre los elementos incautados había, además, balanzas de precisión y distintos instrumentos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes, que forman parte de las pruebas reunidas en la investigación. Los elementos apuntan a una presunta actividad de comercialización. A partir de los procedimientos, la Justicia busca establecer cómo funcionaba la operatoria y qué participación tenía cada uno de los sospechosos

Cinco detenidos por venta de drogas en Avellaneda Como resultado de los allanamientos fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad. Los cinco quedaron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con los delitos de portación ilegal de arma y munición de guerra y tenencia de arma de uso civil. La investigación busca determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización de drogas y establecer qué rol cumplía cada uno de los detenidos.

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