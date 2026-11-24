La Defensoría del Pueblo aclaró qué sanciones pueden impedir la renovación del registro y cómo reclamar ante cobros indebidos.

Renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires requiere cumplir con distintos requisitos.

Para renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires hay que cumplir con distintos requisitos administrativos, médicos y de seguridad vial. A pesar de esto, uno de los inconvenientes más frecuentes aparece cuando los conductores descubren que tienen multas de tránsito pendientes y tienen que resolver su situación antes de completar el trámite.

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Ante estos casos, la Defensoría del Pueblo bonaerense recordó que existen diferencias entre una infracción registrada y una sanción definitiva. El organismo también explicó cuáles son los derechos de los automovilistas y qué alternativas tienen cuando un municipio condiciona la entrega del registro al pago de una deuda.

Las multas de tránsito que todavía no tienen sentencia firme no deberían impedir la renovación de la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires . Esto significa que los conductores no están obligados a pagar una infracción que todavía se encuentra en proceso de juzgamiento como condición para obtener nuevamente su registro.

Las multas de tránsito pueden tener diferentes estados según el avance del procedimiento administrativo.

La Defensoría sostuvo esta posición a través de la Resolución 74/2015 y volvió a recordarla ante los reclamos de vecinos que encontraron obstáculos durante sus trámites municipales. Entre las situaciones que no deberían bloquear la renovación se encuentran:

La existencia de una multa en el sistema no significa que haya una sanción definitiva , ya que antes de exigir su pago, las autoridades deben cumplir con el procedimiento correspondiente. Por otra parte, la provincia exige consultar los antecedentes de tránsito a través de los certificados CENAT y CEPAT . Si existen sanciones firmes pendientes u otras restricciones vigentes para conducir, el sistema puede impedir que avance la renovación.

infracciones por las que el conductor presentó un descargo pendiente de resolución

actas de infracción que todavía no fueron resueltas por el juzgado competente

Los conductores pueden consultar sus infracciones a través de los canales oficiales bonaerenses. Magnific

Cuándo una multa tiene sentencia firme y pasa a ser obligatoria

Una multa adquiere firmeza cuando existe una resolución sancionatoria válida y se agotaron o vencieron las posibilidades de impugnarla por las vías correspondientes. El procedimiento empieza cuando una autoridad competente registra una presunta infracción de tránsito. El proceso contempla los siguientes pasos:

notificación: el conductor debe recibir una comunicación formal sobre la infracción que se le atribuye

derecho de defensa: la persona involucrada tiene la posibilidad de presentar un descargo y aportar pruebas

evaluación: el juzgado competente analiza los argumentos y determina si corresponde aplicar una sanción

resolución: la autoridad dicta una decisión que establece si existió la infracción y cuál es la penalidad

firmeza: la resolución queda firme cuando ya no existen recursos pendientes que impidan su ejecución

Si el descargo es favorable, la sanción puede quedar sin efecto, pero cuando se confirma la infracción y la resolución adquiere firmeza, hay que cumplir con la penalidad establecida. La Ley provincial 13.927 regula aspectos del sistema de seguridad vial bonaerense y contempla los antecedentes que deben verificarse durante la tramitación de las licencias.

La Defensoría del Pueblo ofrece asesoramiento ante inconvenientes con los trámites de tránsito.

Cómo consultar el estado de tus actas antes de ir al municipio

Los conductores pueden consultar sus multas de tránsito a través del portal oficial InfraccionesBA, administrado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. La plataforma permite revisar las infracciones registradas, acceder a las actas y obtener información sobre los juzgados administrativos correspondientes. Para hacer la consulta, hay que seguir estos pasos:

ingresar a oficial de InfraccionesBA

seleccionar la opción de consulta de infracciones

ingresar el número de DNI o la patente del vehículo, según corresponda

revisar las actas asociadas a los datos ingresados

consultar el detalle de las infracciones y verificar su situación

descargar o guardar la documentación disponible

El gobierno bonaerense también incorporó un asistente virtual para facilitar las consultas, que te permite acceder a información sobre infracciones con el DNI o el dominio del vehículo. La provincia exige dos certificados de antecedentes durante el trámite de renovación:

CENAT : Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito

CEPAT: Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito La Defensoría te puede asesorar si tenes dudas. Pexels

Qué hacer si te exigen pagar una multa que está en trámite o mal imputada

Si un municipio exige pagar una infracción sin sentencia firme para renovar la licencia, el conductor puede solicitar una revisión y presentar un reclamo administrativo. La Defensoría del Pueblo bonaerense interviene ante situaciones de este tipo y ofrece asesoramiento para quienes consideran que se les exige cancelar una deuda que todavía no fue resuelta.

Antes de hacer el reclamo, lo primordial es reunir la documentación disponible y comprobar el estado de la infracción. Los pasos recomendados son:

solicitar información sobre el expediente y verificar si existe una sentencia firme

pedir al municipio una explicación por escrito si impide continuar con la renovación

reunir las notificaciones recibidas, el acta de infracción y cualquier comprobante relacionado

presentar un descargo ante el juzgado competente si la multa fue mal imputada o corresponde cuestionarla

solicitar asesoramiento a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires si el inconveniente continúa

En caso de una multa atribuida incorrectamente, el conductor puede aportar pruebas que permitan cuestionar su responsabilidad, como documentación del vehículo, constancias de transferencia o elementos relacionados con el lugar y la fecha de la infracción.

La Defensoría cuenta con un área de Seguridad y Tránsito que recibe consultas sobre estas situaciones y dispone de modelos de descargo para orientar a los ciudadanos. Los interesados pueden consultar los canales de atención en la página oficial de la Defensoría del Pueblo bonaerense.