PAMI: estos son los requisitos vigentes para acceder a los medicamentos gratis

La entidad detalló que el subsidio del 100% es para aquellos fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas, graves o de alto costo, como la diabetes.

El trámite para solicitarlos se puede realizar de forma online y la receta electrónica es clave para acceder al beneficio.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) es la obra social pública de los adultos mayores en Argentina. Con el fin de garantizar el acceso a la salud de manera equitativa, integral y gratuita a sus más de 5 millones de afiliados, la entidad brinda una serie de prestaciones.

Y entre sus principales beneficios, se encuentra la cobertura total de medicamentos , especialmente los utilizados para tratar enfermedades crónicas, graves o de alto costo, como la diabetes o la hemofilia. En este contexto, el organismo actualizó los requisitos y el proceso para acceder al subsidio del 100%, y desde ahora la receta electrónica juega un papel central.

Esta nueva modificación busca optimizar los recursos, garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan y prevenir el uso excesivo de fármacos. A continuación, conocé los detalles.

El Programa de Medicamentos gratuitos de PAMI está destinado a todas las personas afiliadas a la obra social , principalmente jubilados y pensionados que dependen de ella para su cobertura médica. El objetivo es garantizar el acceso a los tratamientos más utilizados en la etapa de la adultez, sin que el costo represente un obstáculo para su bolsillo.

Quienes reúnan los requisitos del subsidio social , tienen la posibilidad de solicitar a hasta 4 medicamentos con cobertura total (100%) realizando el trámite de manera virtual. En caso de que necesiten una mayor cantidad, la gestión debe hacerse de forma presencial en la agencia de PAMI que les corresponda.

Para ello, es necesario solicitar un turno previo a través del sistema online disponible en la página oficial del organismo.

Requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al beneficio de la cobertura total de los medicamentos, los jubilados y pensionados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación a PAMI

No ser propietario de más de un inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Pero, hay un detalle con respecto a estas condiciones, ya que si el afiliado no cumple con los 2 primeros (tope de ingresos y no tener medicina prepaga) pero el costo de los medicamentos indicados para un tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, puede solicitar la cobertura al 100% por razones sociales a través de un mecanismo de excepción.

Para ello, PAMI te solicitará el informe social (Disposición 7339/GPSyC/13), la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05) y la revalidación médica.

Cuáles son los medicamentos con cobertura 100%

Para facilitar el acceso a medicinas esenciales, el Programa de Medicamentos PAMI incluye una lista con fármacos que continuarán siendo gratuitos. Así, aseguran y garantizan la cobertura total de aquellos tratamientos especiales de enfermedades graves o crónicas que están protegidos por la ley vigente en todo el país.

Al inicio de este año, se confirmó la lista de medicamentos gratuitos, y puede ser consultada directamente desde la web de la obra social. De esta manera, aquellos fármacos con cobertura total son:

Los requeridos para el tratamiento para la diabetes.

Medicamentos oncológicos.

Medicamentos oncohematológicos.

Tratamiento de la hemofilia.

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C.

Medicamentos para trasplantes.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos para la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Además, el organismo previsional ofrece descuentos de hasta el 80% sobre el "precio PAMI", su tarifa preferencial en farmacias para medicamentos indicados en el tratamiento de enfermedades graves o agudas. Y en el caso de los fármacos de uso ocasional, el ahorro es del 40%.

Cómo tramitar los medicamentos gratis en PAMI

El trámite se puede realizar de forma digital, lo que facilita el acceso y agiliza los tiempos de respuesta. Y desde este mes, la receta electrónica (cuya vigencia es de 30 días) es condición necesaria para que el beneficio se aplique. Para iniciar la solicitud, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web de PAMI, apartado “Trámites Web”, y seleccioná “Medicamentos sin cargo por subsidio social”. Luego, marcá “Iniciar este trámite” y aclará en motivos "Solicitar el servicio". Completá con tu número de afiliado, número de DNI y de trámite de la última versión de tu documento. Llená el formulario de contacto indicando si la persona que está realizando el trámite es el afiliado titular o un familiar, número de teléfono y correo electrónico. Se desplegará una pantalla con el listado de requisitos para acceder al beneficio, donde deberás confirmar si cumplís con ellos. Al confirmar, aparecerán 3 preguntas: si posee activos societarios, si posee un familiar a cargo con discapacidad, o si posee receta en formato de papel. Si en esta última respondes que sí, aparecerá un espacio donde podrás cargar el documento (foto o .pdf) de la prescripción. Y si por el contrario, seleccionás que no, no te preocupes, ya las tenés de manera electrónica. Luego, se mostrará un campo de texto que es opcional para dejar algún comentario, como por ejemplo, los nombres de los medicamentos que está solicitando. Seleccioná “Finalizar carga de documentación” y confirmá la información brindada.

El sistema generará un número de caso con el que podés consultar el estado del trámite. La respuesta suele llegar dentro de las 24 horas.

Por último, para retirar los medicamentos, tu médico de cabecera debe enviar la receta electrónica a la farmacia. Solo necesitás presentar tu DNI y credencial PAMI. Si no podés asistir en persona, un familiar o persona de confianza puede hacerlo en tu lugar con la documentación correspondiente.