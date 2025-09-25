Mi PAMI: cómo conseguir un turno con médico de cabecera a través de la web

Conocé todos los servicios a los que podrás acceder a través de la app oficial de la obra social.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó su aplicación, Mi PAMI , para que sus afiliados puedan acceder a todos los servicios y prestaciones de manera más fácil y rápida. Gracias a ello, los adultos mayores podrán sacar turnos con su médico de cabecera de manera digital.

Todos los afiliados al PAMI deben tener un médico de cabecera, ya que es quien ofrece atención ambulatoria y evalúa su estado de salud para prevenir y tratar enfermedades. Además, él es quien indica estudios diagnósticos, prescribe medicamentos y deriva a especialistas si es necesario.

Mi PAMI es una plataforma en la que los jubilados y pensionados pueden resolver trámites y consultas sin importar en dónde estén. Ya sea en forma de aplicación o como página web , los afiliados a la obra social podrán acceder a distintos servicios fácilmente:

Cómo acceder a Mi PAMI desde la web y aplicación

Para poder acceder a los servicios de Mi PAMI, los afiliados deberán crear un usuario en primera instancia. Para ello, deberán realizar los siguientes pasos:

Acceder a la aplicación o al sitio web, pulsar “Ingresar a Mi PAMI” y luego, “Registrarme”. Leer detalladamente los términos y condiciones de la app y presionar “Continuar”. Introducir los datos personales, como número de DNI, de trámite, del CUIL y el género; y seleccionar “Continuar” para validar la identidad. Crear una contraseña segura con las indicaciones que ofrece el portal y volver a tocar “Continuar”. Agregar el número de teléfono. La app enviará un código a la casilla de mensajes SMS para validarlo. Una vez finalizado el procedimiento, el afiliado podrá acceder a Mi PAMI con CUIL y contraseña.

Paso a paso: cómo sacar turno con médico de cabecera

Los adultos mayores tendrán la posibilidad de solicitar un turno con sus médicos de cabecera a través de la app. Para poder gestionarlo, ingresar a Mi PAMI con CUIL y contraseña y en la cartilla médica, tendrán que solicitar turno en el prestador que figura allí.