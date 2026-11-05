La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la visita del papa León XIV, quien encabezará una misa multitudinaria en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. La celebración marcará un hito para la capital argentina, que volverá a recibir a la máxima autoridad de la Iglesia Católica tras casi cuarenta años de espera.
Papa León XIV celebrará la santa misa en el Monumento de los Españoles: cronograma y accesos
El Santo Padre encabezará un oficio religioso multitudinario en la Ciudad de Buenos Aires tras casi cuatro décadas de la última visita papal.
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Para responder a la masiva convocatoria de fieles, el predio contará con una infraestructura de asistencia que incluirá sectores gastronómicos, carpas dedicadas a la eucaristía, puntos de hidratación y puestos de atención sanitaria. El Pontífice arribará a la zona a bordo del papamóvil, realizando un trayecto que comenzará a la salida del túnel de la Avenida del Libertador para permitir el saludo de los presentes.
Lunes 9 de noviembre: cronograma de la santa misa en CABA
El operativo para la jornada del lunes 9 de noviembre comenzará desde las primeras horas de la madrugada con la apertura de los controles de ingreso al perímetro. La agenda oficial prevé las siguientes etapas y horarios:
- 00:00: Habilitación de los accesos peatonales al predio
- 07:00: Inicio de las actividades de animación y preparación espiritual
- 10:00: Arribo del papa León XIV en papamóvil y recorrido desde el túnel de Av. del Libertador hasta el Monumento de los Españoles
- 11:30: Comienzo de la santa misa
- 13:00: Cierre de la ceremonia e inicio del procedimiento de desconcentración
Posibles accesos para la misa del papa Léon XIV en el Monumento de los Españoles
Las autoridades establecieron una serie de puntos específicos para organizar el flujo del público. Los accesos habilitados tanto para el ingreso como para el egreso de los asistentes son:
- Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe
- Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos
- Av. Olleros y Av. Luis M. Campos
- Teodoro García y Av. Luis M. Campos
- Virrey Vértiz y José Hernández (el acceso quedará interrumpido dos horas antes del arribo de la comitiva papal)
- Av. Olleros y Valentín Alsina
- Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta
- Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier
En tanto, para agilizar la salida de los fieles una vez finalizado el oficio religioso, se dispusieron pasos habilitados de forma exclusiva para el egreso: Gorostiaga hacia Av. Luis M. Campos, Maure hacia Av. Luis M. Campos y Av. Dorrego hacia Av. Luis M. Campos.