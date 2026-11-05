Papa León XIV celebrará la santa misa en el Monumento de los Españoles: cronograma y accesos + Agregar ámbito en









El Santo Padre encabezará un oficio religioso multitudinario en la Ciudad de Buenos Aires tras casi cuatro décadas de la última visita papal.

El emblemático punto de Palermo se prepara para albergar una concentración histórica de fieles.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la visita del papa León XIV, quien encabezará una misa multitudinaria en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. La celebración marcará un hito para la capital argentina, que volverá a recibir a la máxima autoridad de la Iglesia Católica tras casi cuarenta años de espera.

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Para responder a la masiva convocatoria de fieles, el predio contará con una infraestructura de asistencia que incluirá sectores gastronómicos, carpas dedicadas a la eucaristía, puntos de hidratación y puestos de atención sanitaria. El Pontífice arribará a la zona a bordo del papamóvil, realizando un trayecto que comenzará a la salida del túnel de la Avenida del Libertador para permitir el saludo de los presentes.

Lunes 9 de noviembre: cronograma de la santa misa en CABA El operativo para la jornada del lunes 9 de noviembre comenzará desde las primeras horas de la madrugada con la apertura de los controles de ingreso al perímetro. La agenda oficial prevé las siguientes etapas y horarios:

00:00 : Habilitación de los accesos peatonales al predio

: Habilitación de los accesos peatonales al predio 07:00 : Inicio de las actividades de animación y preparación espiritual

: Inicio de las actividades de animación y preparación espiritual 10:00 : Arribo del papa León XIV en papamóvil y recorrido desde el túnel de Av. del Libertador hasta el Monumento de los Españoles

: Arribo del papa León XIV en papamóvil y recorrido desde el túnel de Av. del Libertador hasta el Monumento de los Españoles 11:30 : Comienzo de la santa misa

: Comienzo de la santa misa 13:00: Cierre de la ceremonia e inicio del procedimiento de desconcentración Posibles accesos para la misa del papa Léon XIV en el Monumento de los Españoles Las autoridades establecieron una serie de puntos específicos para organizar el flujo del público. Los accesos habilitados tanto para el ingreso como para el egreso de los asistentes son:

Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe

Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos

Av. Olleros y Av. Luis M. Campos

Teodoro García y Av. Luis M. Campos

Virrey Vértiz y José Hernández (el acceso quedará interrumpido dos horas antes del arribo de la comitiva papal)

Av. Olleros y Valentín Alsina

Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta

Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier En tanto, para agilizar la salida de los fieles una vez finalizado el oficio religioso, se dispusieron pasos habilitados de forma exclusiva para el egreso: Gorostiaga hacia Av. Luis M. Campos, Maure hacia Av. Luis M. Campos y Av. Dorrego hacia Av. Luis M. Campos.