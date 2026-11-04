Por la visita del Papa León XIV, extienden los cortes a la zona de Avenida del Libertador

El Gobierno porteño avanza con el despliegue logístico y los cortes de tránsito en el corredor norte previo a la llegada del Sumo Pontífice.

El despliegue logístico por la visita de León XIV afecta el tránsito de forma progresiva hasta el fin de semana.

En el marco de los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina , las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires implementaron un cronograma de cortes de tránsito progresivos sobre la Avenida del Libertador y sus accesos linderos.

El despliegue de seguridad y montaje de escenarios, coordinado junto a la Nación, genera desde esta semana importantes restricciones de movilidad en el barrio de Palerm o con el objetivo de delimitar el perímetro operativo antes del arribo de la comitiva del Vaticano.

A partir de las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre, se cerró completamente la Avenida del Libertador desde Avenida Sarmiento hasta Avenida Intendente Bullrich , sumado a bloqueos restrictivos en esquinas transversales como Sinclair, Godoy Cruz, Fray Justo Santa María de Oro y la avenida Infanta Isabel. Paralelamente, desde las 8 de la mañana se inhabilitó el primer carril en ambos sentidos entre Bullrich y Olleros para la distribución de equipos logísticos.

A partir de las 00:00 se concretará el cierre total de Del Libertador entre Avenida Intendente Bullrich y Ortega y Gasset , sumando interrupciones sobre Avenida Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta) y sobre Bullrich (entre Cerviño y Del Libertador). Desde las 8 se instalarán los módulos sanitarios y operativos.

Viernes 6 de noviembre

El corte se extenderá hasta el tramo de Ortega y Gasset a Olleros, inhabilitando las transversales San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García en sus intersecciones con la avenida principal.

Cortes en CABA por la visita de León XIV

El diagrama de seguridad en la capital nacional alcanzará su punto de mayor intensidad con el inicio formal de la gira papal, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Además del sector en Palermo, las autoridades confirmaron un vallado absoluto en Recoleta para blindar el entorno de la Nunciatura Apostólica sobre Avenida Alvear al 1600, donde se alojará el Pontífice. Esa restricción regirá desde el sábado 7 al mediodía hasta la tarde del miércoles 11 en el perímetro de Del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito, con ingreso habilitado únicamente para frentistas y residentes.

En cuanto al transporte de pasajeros, las líneas de trenes metropolitanas funcionarán con cronograma de día hábil durante las jornadas del evento, operando servicios especiales durante la madrugada. Sin embargo, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas sin ascenso ni descenso desde el sábado 7 a las 18 horas hasta la madrugada del jueves 12.

Cómo será el recorrido del papamóvil

Durante la jornada central del lunes 9 de noviembre, cuando el Pontífice encabece una misa abierta frente al Monumento a los Españoles, se desplegará el trayecto oficial del papamóvil por la Ciudad. El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles, precisó que el Sumo Pontífice se desplazará a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros sobre la Avenida del Libertador a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora para saludar a los fieles.

El diseño del circuito prevé una franja central de siete metros de ancho vallada en su totalidad, con puntos de acceso peatonal fijados en los cruces de las avenidas Bullrich y Olleros a partir de la medianoche previa. La organización aconsejó a los asistentes evitar la zona del túnel de Olleros hacia General Paz por dificultades de visibilidad y confirmó el montaje de postas de asistencia médica distribuidas a lo largo de la traza.