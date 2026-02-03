Trágico accidente en Brasil: 12 adultos y 3 niños murieron luego del vuelco de un autobús + Seguir en









El vehículo transportaba peregrinos que viajaban de Ceará a Alagoas. El gobernador del estado donde ocurrió el accidente, Paulo Dantas, decretó luto oficial por tres días luego del incidente.

Los 45 sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica. NA

Un trágico accidente vial tuvo lugar en Brasil este martes cuando el conductor de un autobús perdió el control del vehículo y volcó en la carretera estatal AL-220. Como resultado, al menos 15 personas murieron - dentro de las que se encuentran tres niños-.

El siniestro tuvo lugar en el municipio de Sao José da Tapera, en el estado de Alagoas, ubicado en el noroeste de Brasil. Según los primeros informes, el vehículo transportaba a unas 60 personas que volvían desde el estado de Ceará, ubicado a aproximadamente 780km.

El trágico accidente de micro en Brasil Según consignó la agencia Xinhua, la investigación preliminar del incidente indicó que en el autobús viajaban 60 personas. Entre las víctimas fatales, fueron reportadas siete mujeres, cinco hombres y tres niños.

ruta brasil 2.avif Por su parte, los múltiples lesionados por el vuelco debieron ser trasladados a unidades hospitalarias de la región para recibir atención médica.

Los testigos del incidente aseguraron que dentro del vehículo viajaban peregrinos que estaban de regreso al estado de Alagoas. En un tramo de la carretera estatal AL-220, el conductor perdió el control del autobús y se salió de la ruta.

La mayoría de los afectados habían participado en la Romería de Nuestra Señora de las Candelas, en la ciudad de Juazeiro do Norte, en el vecino estado de Ceará. Tras lo ocurrido, bomberos y personal estatal realizan labores de rescate, mientras que la Policía Civil avanza en la investigación que busca dilucidar las causas del vuelco. A raíz de lo sucedido, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, decretó luto oficial por tres días.

