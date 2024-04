Paro de colectivos en el interior para esta semana tras fallidas negociaciones: cuándo es y a qué provincia afecta

Como respuesta a la falta de avances en las negociaciones salariales, se anunció un nuevo paro de colectivos para esta semana, mientras la UTA amenaza con otra medida de fuerza si no llegan finalmente a un acuerdo el Gobierno y los empresarios del sector.

La UTA confirmó que se suma al paro de la CGT y el 25-J no habrá transporte

"Informamos que se mantuvieron reuniones buscando a llegar a un acuerdo que solucione el conflicto salarial que hoy cumple 90 días, y debido a la postura inflexible del empresariado, nos vemos en la obligación de anunciar a la sociedad y usuarios en general que lamentablemente se retornan las medidas de acción directa", indicaron desde AOITA a través de un comunicado.

Tras un plenario general de delegados, la institución decidió adoptar las siguientes medidas de fuerza:

Asambleas informativas en todas las empresas del sector durante el viernes 19 de abril.

en todas las empresas del sector durante el viernes 19 de abril. Paro total de actividades a partir del primer minuto del lunes 22 de abril por 24 horas , sin asistencia a los puestos de trabajo.

a partir del primer minuto del , sin asistencia a los puestos de trabajo. Paro total de actividades a partir del primer minuto del jueves 25 de abril por 48 horas, con concentración en la terminal de Córdoba.

"En estos tiempos difíciles que nos toca vivir, nos obliga a tomar medidas que den respuesta a las exigencias que impone la realidad, con el objetivo de reconstruir el salario de los trabajadores y trabajadoras de nuestra actividad", indicaron.

Paro de colectivos: medidas de fuerza en Córdoba por diferencias entre el sindicato y las empresas

En diálogo con Cadena 3, el secretario general del gremio, Claudio Luna, detalló que actualmente el salario promedio ronda los 500 mil pesos, y el de las categorías más bajas está cerca de los 400 mil.

"No hay avances porque los empresarios básicamente lo que quieren es que para esta recomposición salarial los fondos los ponga el Estado. Y el Estado no va a poner los fondos, y nos encontramos hace 90 días en este cuello de botella donde no hay salida", dijo Luna al medio cordobés.

Por su parte, el vocero de la Federación de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap), Alejandro Ugalde, aseguró que el sector "está viviendo una situación muy complicada".

"Nuestra mercadería es el pasaje y dependemos de lo que el Estado nos fije como precio, no estamos dentro de la libre oferta y demanda. En marzo tuvimos 3.400 millones de pesos de pérdida financiera, lo que nos cuesta operar", señaló Ugalde, quien dijo que desde el sindicato no aceptaron la propuesta salarial "porque quieren la misma cifra que alcanzó la UTA", que rondaría el millón de pesos por trabajador.