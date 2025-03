Paro de colectivos: la UTA anunció medida de fuerza por 48 horas en una provincia

El gremio indicó que los empresarios no abonaron las diferencias salariales firmadas anteriormente, por lo que decretaron 48 horas de paro.

La seccional UTA de la provincia de San Juan anunció este lunes una nueva medida de fuerza en el marco del reclamo salarial: va a paro el próximo miércoles y jueves, por lo que no habrá colectivos por 48 horas en la provincia.

“En el día de hoy doblegaron su incumplimiento abonando los salarios con escala vieja, y no con la escala vigente para el mes de febrero tal cual consta en actas firmada por la Cámara”, señalaron.

“No se puede seguir tolerando el atropello de la Cámara Empresaria, a la cual responsabilizamos por la problemática de los usuarios, como también responsabilizamos a la Subsecretaría de Trabajo por creer que la solución es una conciliación obligatoria, conciliación que legalmente no corresponde porque SON SALARIOS”, cierran.

Vale precisar que la UTA también apuntó contra la Subsecretaría de Trabajo, que había propuesto una conciliación obligatoria. No obstante, desde el gremio rechazaron esta vía, argumentando que "no corresponde legalmente porque se trata del pago de salarios y no de una negociación", según precisó el sitio Tiempo de San Juan.

Asimismo, desde el gremio reiteraron que responsabilizan de los inconvenientes de no contar con el servicio a la cámara empresaria y rechazaron la conciliación obligatoria de la Subsecretaría.