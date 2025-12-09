Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que suspendieron el servicio por conflicto salarial

Los trabajadores del transporte anunciaron la medida de fuerzas desde el viernes. Abarca a los trabajadores de las empresas MOQSA y MOGSM.

Un inesperado paro en el transporte público afectó este lunes al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA) , después de que los trabajadores de la empresa de colectivos MOQSA profundizaron su protesta por el atraso en el pago de sus sueldos .

Desde la madrugada, las siete líneas administradas por la compañía dejaron de circular y la medida se extendió por tiempo indefinido , generando complicaciones entre quienes dependen del servicio para desplazarse por el norte y sur del conurbano bonaerense y sectores de la Ciudad de Buenos Aires .

La interrupción comenzó el 5 de diciembre , cuando los choferes iniciaron una abstención de tareas ante la falta de pago integral de los haberes de noviembre.

Ese día, la empresa publicó en redes sociales un comunicado que advertía: “Todas nuestras líneas y ramales se verán afectados” , confirmando así el cese de actividades.

Según detalló el portal especializado Ciudad de Bondis, la situación económica interna “es delicada” , y la empresa resolvió fraccionar el pago de los sueldos. El esquema escalonado también podría impactar en el depósito del aguinaldo , previsto para las próximas semanas.

Los trabajadores insistieron en que solamente recibieron el 50% de sus salarios y señalaron que la medida respondió a un incumplimiento que ya acumulaba varios días.

Qué líneas de colectivos quedaron sin servicio

Durante el 9 de diciembre, permanecieron completamente suspendidas las líneas 159, 219, 372, 300, 584, 619 y 603, todas administradas por MOQSA.

Desde el sector gremial, aclararon que los servicios vinculados a la empresa MOGSM continuarían operando solamente hasta las 18, para evitar problemas administrativos relacionados con la permanencia de sus concesiones. Si no se acreditaba la totalidad de los haberes adeudados antes de ese horario, los choferes retomarían el paro.

La retención de tareas afectó a cientos de pasajeros que dependen diariamente de esas líneas para llegar a sus trabajos, centros educativos o actividades esenciales.

Por qué el paro se prolongó más de 96 horas

Semanas atrás, los empresarios del transporte del AMBA comunicaron al Gobierno nacional un plan excepcional y transitorio de pago desdoblado, justificándolo como una medida necesaria para asegurar la continuidad del servicio y evitar despidos.

El esquema acordado contempló tanto el pago de los salarios de noviembre de 2025 dividido en dos partes consecutivas, como el depósito del medio aguinaldo de diciembre en seis cuotas, alegando una “imposibilidad objetiva” para abonarlo en un solo pago.

A raíz de esas demoras, el viernes 5 se inició una retención de tareas en varias líneas. Aunque algunas restablecieron parcialmente los recorridos, las empresas MOGSM y MOQSA mantuvieron las medidas de fuerza ante la falta de respuestas satisfactorias.

Desde la UTA difundieron un mensaje contundente: “El salario es el esfuerzo diario con lo que hemos cumplido nuestras obligaciones laborales y constituye el sustento directo de nuestras familias. Motivo por el cual exigimos el inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando si no se cumple con este derecho esencial”.

El depósito del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre debe concretarse hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, la normativa permite un margen adicional de cuatro días hábiles, lo que habilita a las empresas a finalizar el trámite hasta el 24 de diciembre, fecha límite para que el dinero quede acreditado en las cuentas sueldo.