Paro de controladores aéreos: el Gobierno repudió las medidas de fuerza y habló de "intencionalidad política"

La Empresa Argentina de Navegación Aérea tildó de "inadmisibles" las acciones que afectarán los despegues. El cronograma se extenderá durante cinco jornadas no consecutivas a partir de este miércoles hasta el 29 de diciembre.

El Gobierno nacional, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), calificó de "inadmisibles" las medidas de fuerza anunciadas por el gremio de controladores aéreos , que se extenderán durante cinco jornadas en todo el país, entre el 17 y el 29 de diciembre, y que fue tildada como una actitud representativa de la "casta sindical" que "le da la espalda a miles de argentinos".

La compañía estatal que orbita bajo la tutela del Ministerio de Economía de la Nación, salió al cruce de la acción gremial impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) , en el marco de nuevos reclamos salariales.

A través de un comunicado difundido este martes, EANA afirmó que las medidas "pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley" mediante la interrupción del transporte aéreo de pasajeros "en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos".

La asociación gremial que representa a los controladores aéreos dio a conocer el domingo pasado un esquema de medidas de fuerza que comenzará este miércoles 17 y que se llevará a cabo durante cinco jornadas, en diferentes días, finalizando el 29 de diciembre, con franjas horarias determinadas y que afectan la operación de los vuelos de pasajeros.

"Una vez más la casta sindical le da la espalda a miles de argentinos y toma medidas que evidencian la clara intención de coartar las libertades y afectar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, en el inicio de la temporada alta y en los días próximos a las Fiestas", se quejaron desde EANA. "Cabe recordar que también durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año" , agregaron.

Ene el comunicado recordaron que durante noviembre el gremio también llevó adelante "numerosos paros" que afectaron vuelos de carga. "Además, intentando hacer el mayor daño posible, intentó paralizar durante 30 días consecutivos todas las capacitaciones del personal y la totalidad de las tareas técnicas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica esencial para los servicios de navegación aérea", continuaron.

Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos Mariano Fuchila

Para las autoridades de la empresa estatal, el objetivo que persigue el paro es "evidente y político". "La intencionalidad política y de hacer daño queda expuesta debido a que al inicio de estas medidas de acción gremial se encontraba en curso la ejecución del acuerdo paritario establecido oportunamente entre el gremio y la empresa", cuestionaron, proceso que culminaba este mes. Por ese motivo, EANA afirmó que las acciones "resultan ilegítimas, debido a que el argumento sindical del no cumplimiento es falso, ya que el acuerdo se cumplió según lo acordado".

Por otra parte también aclararon el alcance de las medidas. "Si bien el cronograma anunciado dice afectar solo a los despegues de las aeronaves, las acciones no impactan exclusivamente sobre los mismos, sino también sobre todo el itinerario aeronáutico", ya que un vuelo que no despega a horario no puede cumplir su arribo previsto. De manera que también afecta a su regreso y a "todas las operaciones aéreas sucesivas".

Sobre el final, el comunicado apunta una vez más contra la conducción del sindicato, sobre la cual aseguran que se encuentra "enceguecida con sus objetivos políticos partidarios" y que "decidió ir contra la voluntad del pueblo argentino, privilegiando con mezquindad sus intereses particulares por sobre los del conjunto de los trabajadores de la empresa". "En la desesperación por aferrarse a sus privilegios, la casta aeronáutica amenaza otra vez con acciones fuera de tiempo, contexto y razón", cerraron.

El reclamo del gremio de controladores aéreos

Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) denuncian el incumplimiento de acuerdos previamente firmados y la falta de respuestas a sus reclamos. Según el sindicato, las interrupciones previas en la aviación de carga no lograron abrir instancias efectivas de negociación, por lo que decidieron avanzar con nuevas medidas de fuerza.

Entre los principales reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto por refrigerio, la trayectoria laboral, más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la paritaria. El sindicato también advirtió sobre el deterioro salarial en un contexto de crecimiento de las operaciones aéreas.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto. Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante”, señalaron, al tiempo que remarcaron que muchos trabajadores deben tener más de una actividad para llegar a fin de mes.

ATEPSA PARO CONTROLADORES AEREOS

Fechas y horarios del cronograma de paros de controladores aéreos

El cronograma de paros quedaría conformado de la siguiente manera:

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: vuelos con destino nacional

vuelos con destino nacional Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: vuelos con destino nacional

vuelos con destino nacional Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: vuelos con destino nacional

vuelos con destino nacional Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: vuelos internacionales en todo el país

vuelos internacionales en todo el país Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: toda la aviación en todos los aeropuertos

El gremio aclaró que las medidas afectarán únicamente los despegues, con restricción de autorizaciones en tierra y sin transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

El conflicto se da en la antesala de las fiestas de fin de año, uno de los momentos de mayor demanda de vuelos, lo que podría generar complicaciones operativas y demoras para pasajeros y aerolíneas.