Parques Nacionales prohibió el uso de fuego en la Patagonia ante el alto riesgo de incendios

La Resolución 390/2025 establece una restricción total al uso del fuego en áreas protegidas de la Patagonia desde el 5 de diciembre hasta el 30 de abril de 2026. Varias provincias ya declararon la emergencia ígnea y se reforzarán controles y sanciones.

Cierran acceso al Parque Los Alerces el fuego descontrolado que devoró decenas de hectáreas de bosques nativos en el límite entre el Parque Nacional Los Alerces.

La Administración de Parques Nacionales (APN) oficializó una medida que prohíbe el uso de fuego en parques y reservas de la Patagonia y parte del centro del país , ante el incremento del riesgo de incendios forestales previsto para la temporada 2025-2026. La decisión fue publicada a través de la resolución 390/2025 , que incluye un informe técnico sobre la situación meteorológica y sus proyecciones.

Según el documento, la región patagónica presenta niveles elevados de riesgo de incendios , lo que justificó la adopción de restricciones urgentes. El texto detalla que las condiciones actuales y las esperadas para los meses estivales incrementan la amenaza de nuevos focos, especialmente en áreas naturales altamente vulnerables.

La norma determina que, desde el 5 de diciembre hasta el 30 de abril de 2026, queda prohibida toda quema en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces , identificados como los de mayor exposición a incendios forestales.

Solo se permitirá el uso de instalaciones habilitadas para cocinar en campamentos organizados por operadores turísticos con autorización vigente.

En el texto se destaca que es necesario “reforzar las medidas de prevención respecto del uso del fuego en todas las Áreas Protegidas” , razón por la cual se adoptó un criterio uniforme y más restrictivo.

Emergencia ígnea en varias provincias

La resolución recuerda que las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut ya declararon la emergencia ígnea mediante los decretos 198/2025, 1.004/2025 y 1.392/2025, respectivamente. Los gobiernos provinciales implementaron medidas de control dirigidas tanto a concesionarios turísticos como a la población general, en un contexto marcado por incendios de gran magnitud en los últimos años.

Además, la APN dejó sin efecto una norma dictada en mayo que permitía el uso de fuego con autorización de intendencias locales. En las áreas no incluidas en la prohibición regional, la utilización de fuego quedará supeditada a la aprobación de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias.

Sanciones y controles

El nuevo marco legal establece que las infracciones serán denunciadas penalmente y podrán aplicarse sanciones máximas previstas en la normativa vigente, especialmente si la acción deriva en un foco de incendio. La resolución no detalla los tipos de sanciones, aunque advierte que se aplicará el criterio más severo.

Parque Nacional Los Alerces

Contexto judicial: obligación de frenar las quemas en el Delta

La decisión se conoció tras un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó al Estado nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP) para reducir los incendios en esa región.

El tribunal determinó que las quemas reiteradas vulneraron el derecho a la salud y al ambiente sano, y exigió la instalación de sistemas de alerta temprana y una red de faros de conservación, luego de constatar daños severos como los 487.000 hectáreas quemadas en 2020.

Informes técnicos presentados en la causa señalaron que numerosos incendios fueron intencionales, asociados al manejo ganadero en un contexto de sequía y bajante. La Corte consideró insuficiente la respuesta de las autoridades y dispuso la ejecución inmediata del plan con mecanismos de control coordinados a nivel federal.