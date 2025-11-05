Noche de los Museos 2025: el listado completo de los lugares en CABA que podrán ser visitados de forma libre y gratuita







Desde la Usina del Arte, hasta el Congreso de la Nación, serán más de 200 las exposiciones, sitios culturales, museos y sitios históricos que podrán ser visitados. El evento comenzará el próximo sábado a las 19.

La noche de los museos comenzará el próximo sábado a las 19. CABA

"La noche de los Museos" se trata de la emblemática propuesta de la Ciudad de Buenos Aires para hacer accesible el acercamiento de la ciudadanía a la historia, la cultura, el arte y la arquitectura. Este año se celebrará su 21° edición, que abrirá a la comunidad más de 300 espacios culturales en barrios, con entrada libre y transporte sin costo.

Todo comenzará en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta), con “La Torre de Pisa de tallarines” de Marta Minujín, obra diseñada a pedido de esta edición.

Cabe recordar que los ciudadanos podrán viajar en el transporte público gratis. Para acceder al beneficio, tendrán que descargar un Pase Libre, que les dará acceso libre a los colectivos de jurisdicción porteña y el subte. También se podrán usar las Ecobicis con 4 viajes de 45 minutos cada uno sin costo.

Noche de los Museos 2025: la lista completa de lugares que podrán ser visitados 921 Casa Cultural (San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco)

AGIP: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (Viamonte 900, San Nicolás)

Amapola Jardín y Escuela Primaria (Jorge Luis Borges 1791, Palermo)

Archivo General de la Nación (Rondeau 2277 / Pichincha 2080, Parque Patricios)

Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (Av Patricias Argentinas 550, Caballito)

Asociación Círculo Italiano (Libertad 1264, Retiro)

Asociación de Fomento de Villa Devoto (Habana 3801, Villa Devoto)

Asociación Néstor Pio Meana y Grupo Scout Benito Meana (Junín 1445, Recoleta)

Asociación Sociedad Luz (Suárez 1301, Barracas)

Auditoría General de la Nación (Av. Rivadavia 1745, Montserrat)

Azulay Art Gallery (Av. Libertador 1028, Retiro)

Biblioteca Argentina para Ciegos (Lezica 3909, Almagro)

Biblioteca del Congreso de la Nación (Hipólito Yrigoyen 1750, Montserrat)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (25 de Mayo 305, San Nicolás)

Bomberos de La Boca (Brandsen 567, La Boca)

Caminos del arte (Conde 1298, Colegiales)

Casa Amarilla / Departamento de Estudios Históricos Navales (Alte Brown 401, La Boca)

Casa Cultural Pepa Noia (Brasil 444, San Telmo)

Casa Ezeiza (Defensa 1179, San Telmo)

Casa Polaca de la Unión de los Polacos (Jorge Luis Borges 2076, Palermo)

Casa Ushuaia (Sarmiento 650, San Nicolás)

Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831, Palermo)

Casa Walsh (Nicaragua 4445, Palermo)

Casal de Catalunya de Buenos Aires (Chacabuco 863, San Telmo)

Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, Montserrat)

Casa de la Provincia de Salta (Av. Presidente Roque Sáenz Peña 933, San Nicolás)

Casa de la Provincia de Tucumán (Suipacha 140, San Nicolás)

Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes (Viamonte 2790, Balvanera)

Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, Recoleta) image El mapa completo de los lugares que podrán visitarse este sábado. Casco Histórico (Av. Leandro N. Alem y B. Mitre, Montserrat/Retiro/San Telmo)

Cassia House (Laprida 1811, Recoleta)

Catedral Anglicana San Juan Bautista (25 de Mayo 276, San Nicolás)

Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (Brasil 428, San Telmo)

Centro Ana Frank Argentina para América Latina (Superí 2647, Coghlan)

Centro Argentino de Ingenieros (Cerrito 1250, Retiro)

Centro Cultural 25 de Mayo (Av Triunvirato 4444, Villa Urquiza)

Centro Cultural Borges (Viamonte 525, San Nicolás)

Centro Cultural Coreano (Maipú 972, Retiro)

Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires (Paysandú 1221, Caballito)

Centro Cultural de la Ciencia (C3) (Godoy Cruz 2270, Palermo)

Centro Cultural El Conventillo de Nelly (Suárez 557, La Boca)

Centro Cultural El Eternauta (Eleodoro Lobos 437, Caballito)

Centro Cultural Lola Mora (Programa Cultural en Barrios - G.O.P.S.) (Río de Janeiro 986, Caballito)

Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038/2040, Balvanera)

Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, Recoleta)

Centro Cultural República del Paraguay (Tucumán 1833, Balvanera)

Centro Cultural Tití Rossi (Sánchez de Loria 695, Almagro)

Centro Cultural Turco Yunus Emre (3 de febrero 1365, Belgrano)

Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante (Avenida Independencia 611, San Telmo)

Centro de Formación Profesional del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) (Pinzón 318, La Boca)

Centro Metropolitano de Diseño | CMD (Algarrobo 1041, Barracas)

Centro Venezolano Argentino (Julián Álvarez 866, Villa Crespo)

Churros El Topo (Av. Roque Saenz Peña 620, San Nicolás)

Club Argentino de Ajedrez (Paraguay 1858, Recoleta)

Club de Pescadores (Av. Costanera Rafael Obligado s/n y Av. Sarmiento, Palermo)

Club Italiano de Buenos Aires (Av. Rivadavia 4731, Caballito)

Colección Amalita (Olga Cossettini 141, Puerto Madero)

Colección Balanz (Av. Corrientes 316, San Nicolás)

Colegio Aletheia (Gallo 1341/1353, Recoleta)

Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652, Caballito)

Colegio N° 6 «Manuel Belgrano» - Museo Escolar «Guillermo Berazategui» (Ecuador 1158, Recoleta)

Colegio N° 7 «Juan Martín de Pueyrredón» (Chacabuco 922 (Escuela), San Telmo)

Colegio N°4 D.E 9 “Nicolás Avellaneda ” (El Salvador 5528, Palermo)

Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147, La Boca)

Complejo Histórico Cultural Manzana de as Luces (Perú 222/272, Montserrat)

Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894, San Nicolás)

Congreso de la Nación Argentina (Av. Rivadavia 1850, Balvanera)

Consejo de la Magistratura de la CABA (Av. Julio A. Roca 530, Montserrat)

Cruz Roja Argentina Filial Saavedra (Quesada 2602, Núñez)

Cultura Viva (Anchorena 664, Balvanera)

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Belgrano 570, Montserrat)

Departamento Central de la Policía Federal Argentina (Moreno 1550, Montserrat)

Departamento de Histología, Embriología, Biología Celular y Genética de la Facultad de Medicina de la UBA (Paraguay 2155, 2º piso, Sector M3, Recoleta)

Editora Nacional Braille y Libro Parlante (Hipólito Yrigoyen 2850, Balvanera)

EFEFE Espacio de arte (Andonaegui 2404, Villa Urquiza)

El jardín de la plaza (Charcas 4446, Palermo)

El Pasaje de La Luna (Pasaje San Lorenzo 365, San Telmo)

El Templete (Av Caseros 3250, dentro del Parque de los Patricios, Parque Patricios)

ENS 7 “José M. Torres” (Avenida Corrientes 4261, Almagro)

ESEA en cerámica Nº 2 - Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” (Magariños Cervantes 5068, Villa Luro)

Esea en Cerámica N°1 DE 2 (Bulnes 45, Almagro)

Escuela 1 DE 1 Juan José Castelli - Colección Entomológica Emile J. Garcín (Ayacucho 1680, Recoleta)

Escuela 9 D.E. 8 “Florentino Ameghino” (Av. La Plata 623, Caballito)

Escuela de Adultos Manuel Belgrano Nº 29 D.E 4 (Araoz de Lamadrid 676, La Boca)

Escuela de Bellas Artes «Lola Mora» (Soldado de la frontera 5155, Villa Lugano)

Escuela de Comercio Nº 1 «Dr. Joaquín V. González» (Benito Quinquela Martín 1649, Barracas)

Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 3 DE 17º (Av. Francisco Beiró 4418, Villa Devoto)

Escuela de especialidades paramédicas de la Cruz Roja A-825 (Moreno 3363, Balvanera)

Escuela de la Joya “Maestro Joyero Sergio Lukez” (Lezica 3909, Almagro)

Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio A. Roca” (La Rioja 1042, San Cristóbal)

Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº1 “Pte. Roque Sáenz Peña” (Avenida Córdoba 1951, Recoleta)

Escuela N° 8 «Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño» (Varela 358, Flores)

Escuela Nº 9 D.E. 4 “Benito Quinquela Martin” (Olavarría 486, La Boca)

Escuela José Jacinto Berrutti (Benito Quinquela Martín 1081, La Boca)

Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Manuel Belgrano (Wenceslao Villafañe 1342, Barracas)

Escuela Técnica N° 14 DE 5 Libertad (Santa Magdalena 431, Barracas)

Espacio Cultural Adán Buenosayres (Eva Peron 1400, Bajo autopista, Parque Chacabuco)

Espacio Cultural Armenia (Armenia 1366, Palermo)

Espacio Cultural del Sur (Av. Caseros 1750, Barracas)

Espacio de arte de la Fundación OSDE (Arroyo 807, Retiro)

Espacio Histórico de la PFA (Av. De Mayo 1333, Montserrat)

Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA (Libertador 8151, Núñez)

Espacio Peces (Santa Elena 440/442/444, Barracas)

Espacio Taura / Café La Palabra (Adolfo Alsina 685, Montserrat)

Estación II (Av. Caseros 2849, Parque Patricios)

Estación IV (Laprida 1739, Recoleta) Noche de los Museos 2 Esta será la 21° edición de la Noche de los Museos. Estación Retiro Mitre (Av. Dr. Ramos Mejía 1348, Retiro)

Estación VII “Flores” Bomberos de la Ciudad (Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2255, Flores)

ET 31 DE 4 “Maestro Quinquela” (Av. Don Pedro de Mendoza 1777, La Boca)

Expo Bondi solidaria 2025 (Manuela Pedraza 4415, Saavedra)

F/o Objetos y Teorías (Av. Pedro de Mendoza 1901, La Boca)

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, Belgrano)

Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263, Recoleta)

Facultad de Odontología de la UBA (Marcelo Torcuarto de Alvear 2142, Recoleta)

Feria Artesanal del Parque Lezama (Brasil y Defensa, San Telmo)

Feria Palermo Viejo (Costa Rica entré Malabia y Armenia, Palermo)

FotoGalería Sara Facio (Av. Corrientes 1530, San Nicolás)

Fundación Alfredo Palacios (Charcas 4741, Palermo)

Fundación Andreani (Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca)

Fundación Arthaus (Bartolomé Mitre 434, San Nicolás)

Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452, Recoleta)

Fundación Caleidoscopio (Beauchef 479, Caballito)

Fundación Esteban Lisa (Rocamora 4555, Almagro)

Fundación IWO (Viamonte 2790, Balvanera)

Fundación Instituto Leloir (Av Patricias Argentinas 435, Caballito)

Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana (Caboto 564, La Boca)

Fundación Museo Argentino del Seguro (Joaquin V. Gonzalez 1785, Departamento 5, Villa Santa Rita)

Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929, La Boca)

Galería del Viejo Hotel (Balcarce 1053, San Telmo)

Galería Social Rimini (Necochea 1234, La Boca)

Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados Masones (Peron 1242, Montserrat)

IES en Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández» (Carlos Pellegrini 1515, Retiro)

IES Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” (Córdoba 2016, Balvanera)

Instituto de Educación Superior Juan B. Justo" (Álvarez Jonte 3867, Villa del Parque)

Instituto del Carmen (Paraguay 1766, Recoleta)

Instituto Divino Corazón (República Dominicana 3586, Palermo)

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre (3 de Febrero 1370, Palermo)

Instituto Nacional de Investigaciones históricas Eva Perón - Museo Evita (Lafinur 2988, Palermo)

Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (México 564, Montserrat)

Instituto Nacional Sanmartiniano (Mariscal Ramón Castilla 2752, Palermo)

Instituto privado Hogar de la Infancia de La Boca (Av. Almirante Brown 1031, La Boca)

Instituto Santa María de Nazareth A-318 Hogar Luis María Saavedra (Av. Ricardo Balbín 4131, Saavedra)

Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST) (Olazábal 1440 - Av del Libertador 6155/85, Belgrano)

Jardín de Infantes Integral N° 1 «Benito Quinquela Martín» (Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 648, La Boca)

Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo (Aquino 5995, Villa Lugano)

LABA - Laboratorio de Artes Buenos Aires (Fraga 648, Chacarita)

Laboratorio Patrimonial Centenera / Museo del Subte (Del Barco Centenera 777, Caballito)

Llordi Galería de Arte (Libertad 541, San Nicolás)

Lomas de Núñez Upper School (Arcos 4531, Núñez)

Macba - Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Av. San Juan 328, San Telmo)

Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415, Palermo)

Mega Museo de la Emigración Gallega en la Argentina, Francisco Paco Lores (Chacabuco 955, San Telmo)

Memorias de San Juan Evangelista (Olavarría 486, La Boca)

Ministerio de Defensa (Azopardo 250, Montserrat)

Morris Arte Gráfico (Av. Santa Fe 2729, Patio del Liceo, local 21, Recoleta)

Multiespacio Instituto de la Visión (Marcelo T. de Alvear 2261, Recoleta)

MUMaAg | Museo Universitario de Maquinaria agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn de la Facultad de Agronomía de la UBA (Av. Beiró 2599, Agronomía)

MUNTREF - Museo de la Inmigración (Av. Antártida Argentina s/n, Retiro)

Museo ARCA (Hipólito Yrigoyen 370, San Nicolás)

Museo Argentino de Ciencias Naturales (Av. Angel Gallardo 470, Caballito)

Museo Antártico Gral. de División Hernán Pujato (Av. Paseo Colón 1407, San Telmo)

Museo Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1843, La Boca)

Museo Beatles de Buenos Aires (Av. Corrientes 1660, San Nicolás)

Museo Bernasconi (Catamarca 2100, Parque Patricios)

Museo Barrio de Flores (Ramón Falcón 2207, Flores)

Museo Banco Provincia (Sarmiento 364, San Nicolás)

Museo Borges (Anchorena 1660, Recoleta)

Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurès, Balvanera)

Museo Casa Fernández Blanco (Av. Hipólito Yrigoyen 1420, Montserrat)

Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837, Recoleta)

Museo Casa de Yrurtia (O’Higgins 2390, Belgrano)

Museo Central de Ciencias Médicas (MUCCME) de la UBA (Paraguay 2155, 4° piso, sector M1, Recoleta)

Museo Club Atlético Nueva Chicago (Av. Lisandro de la Torres 2288, Mataderos)

Museo Colegio Mariano Moreno (Rivadavia 3577, Almagro)

Museo de Anatomía Juan José Naón de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA (Paraguay 2155 - 1º piso sector Uriburu, Recoleta)

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, Belgrano)

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350, San Telmo)

Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373, Palermo)

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, Palermo)

Museo de Ciencia y Técnica “Ing. Juan José Sallaber” (Av. Las Heras 2214, Recoleta)

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, Caballito)

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Junín 956, Recoleta)

Museo de Farmacia Dra. Rosa D’Alessio de Carnevale Bonino (Junín 954, Recoleta)

Museo de la Aduana (Azopardo 350, Montserrat)

Museo de la Ciudad (Defensa 187/Defensa 223, Montserrat)

Museo de la Deuda Externa Argentina (José E. Uriburu 781 - 1°piso, Recoleta)

Museo de la Escuela N° 1 DE 12 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza” - MEMU (Yerbal 2370, Flores)

Museo de la Escuela de Ciencias del Mar (Av Antártida Argentina 425 - Dársena Norte, Retiro)

Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Av. de los Italianos 851, Puerto Madero)

Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” (Hipólito Yrigoyen 3950, Almagro)

Museo de la Parroquia San Pedro González Telmo (Humberto Primo 340, San Telmo)

Museo de la Policía Federal Argentina (anexo) (Av. Figueroa Alcorta 3701, Palermo)

Museo de la Seguridad Social (Av. Córdoba 720, San Nicolás)

Museo de las Escuelas (Catamarca 2100, Parque Patricios)

Museo de Maquetas - MuMa de la FADU de la UBA (Av. Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria pabellón III, Belgrano)

Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes, AySA (Riobamba 750, Balvanera)

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51, La Boca)

Museo del colectivo (Av. Boedo 849, Boedo)

Museo del Hospital de Clínicas (Córdoba 2351 1°, Recoleta)

Museo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Gallo 1330, Recoleta)

Museo del Hospital Udaondo (MHU) (Av. Caseros 2071, 2º piso, Parque Patricios)

Museo del Iser (Ramos Mejía 1398, Retiro)

Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano” (Provincias Unidas 353, Parque Chacabuco)

Museo del Mate (Av. de Mayo 853, Montserrat)

Museo del Subte (Del Barco Centenera 777, Caballito)

Museo Dr Ernesto Longobardi (Virgilio 1980, Monte Castro)

Museo El Ángel (Perú 555, San Telmo)

Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral (25 de mayo 245, San Nicolás)

Museo Ferro (Avellaneda 1240, Caballito)

Museo Franciscano Fray José María Bottaro (Alsina 380, Montserrat)

Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, Saavedra)

Museo Histórico de Gendarmería Nacional (Av. Presidente Ramón Castillo 788, Retiro)

Museo Histórico de La Boca “Rubén Granara Insúa” (Lamadrid 431, La Boca)

Museo Histórico Desiderio Davel - MHDD (Av. Díaz Velez 4821, Caballito)

Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia (Av. Las Heras 2670, Recoleta)

Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, San Telmo)

Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo (Bolivar 65, Montserrat)

Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079, Belgrano)

Museo Histórico y Numismático “Arnaldo Cunietti-Ferrando” Banco Nación (Av. Rivadavia 325, San Nicolás)

Museo Histórico y Numismático “Hector Carlos Janson” (San Martín 216, San Nicolás)

Museo Isaac Fernández Blanco - Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, Retiro)

Museo Judío de Buenos Aires Templo Libertad (Libertad 769, San Nicolás)

Museo Madre Eufrasia (Humahuaca 3696, Almagro)

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago de Calzadilla 1301, Núñez)

Museo Marítimo “Ing. Cerviño” de la Escuela Nacional de Náutica (Avenida Antartida Argentina 1535, Puerto Madero)

Museo Mitre (San Martín 336, San Nicolás)

Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad (Av. Boedo 870, Boedo)

Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902, Palermo)

Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, 2º piso, San Nicolás)

Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473, Recoleta)

Museo Nacional del Grabado (Riobamba 985, 2° piso, Recoleta)

Museo Nacional Ferroviario (Avenida del Libertador 405, Retiro)

Museo “Nini Marshall”, Liceo 1 de 2 José Figueroa Alcorta (Santa Fe 2778, Recoleta)

Museo Padre Antonio de Monterosso (Rómulo Naón 3250, Coghlan)

Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé (Humberto 1° 378, San Telmo)

Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas (Vicente López 2220, Recoleta)

Museo Scout Nacional (Libertad 1282, Retiro)

Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio (Av. Del Libertador 8635/51, Núñez)

Museo Vicente López y Planes de SADAIC (BLavalle 1547/9, San Nicolás)

Museo Xul Solar (Laprida 1212, Recoleta)

Napule Galleria d’Arte (Jose A. Terry 300, Caballito)

Nueva Escuela de Diseño y Comunicación (Av Callao 67, San Nicolás)

Pabellón de las Bellas Artes de la UCA (Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero)

Palacio Barolo (Av. de Mayo 1370, Montserrat)

Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (Sarmiento 151, Montserrat)

Parque de Innovación BA (Campos Salles 1138, Núñez)

Parroquia y Santuario Santa Lucía virgen y mártir (Av. Montes de Oca 550, Barracas)

Paseo Histórico Coches La Brugeoise (Estación Perú de la Línea A – acceso sentido a San Pedrito, Montserrat/San Nicolás) esma.webp La ESMA podrá ser visitada este sábado de 19 a 02. Pinacoteca de la Secretaría de Educación de la Nación (Pizzurno 935, Recoleta)

Pinacoteca Luis León de los Santos (Av Suárez 1131, La Boca)

Planetario de la ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n, Palermo)

Polo Bandoneón (Av Sáenz Oeste 1480, Nueva Pompeya)

Prefectura Naval Argentina (Av. Eduardo Madero 235, San Nicolás)

PROA21 (Av. Pedro de Mendoza 2073, La Boca)

RadioBar Buenos Aires (Wenceslao Villafañe 65, La Boca)

Radio Nacional (Maipú 555, San Nicolás)

Reciclaje Electrónico Esquinazo (Juan Darquier 981, Barracas)

Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” (Luis María Campos 554, Palermo)

Salón de las Banderas y Talleres (Dorrego 690, Chacarita)

Salón Germán Abdala de la sede nacional de CTA Autónoma (Bartolomé Mitre 744, San Nicolás)

Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola (Salta 870, Constitución)

Santuario de Cromañón y Estación “Once - 30 de diciembre” (Bartolomé Mitre entre Ecuador y Jean Jaures, Balvanera)

Sede Capital Racing Club (Nogoyá 3051, Villa del Parque)

Sindicatura General de la Nación Espacio Cultural de la Democracia (Avenida Corrientes 379, San Nicolás)

Sitio Arqueológico La Cisterna (Av. Ramos Mejia 1315, Retiro)

Sociedad Hebraica Argentina (Sarmiento 2233, Balvanera)

SuperBatuque - Museo de juguetes antiguos (Picheuta 1685, Parque Chacabuco)

Tacha (Humboldt 1271, Chacarita)

Teatro Colón (Libertad 621, San Nicolás)

Televisión Pública (Av. Figueroa Alcorta 2977, Palermo)

Torre Monumental (Av. Ramos Mejia 1315, Retiro)

Tribunal Superior de Justicia (Cerrito 760, San Nicolás)

UADE ART (Lima 775, Montserrat)

UmerezArtCenter & Buenos Aires fine Art (Cuba 1930, Belgrano)

Unión Helénica Peloponense (Humberto Primo 1470, Constitución)

Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca)

Vecchia República (Av. Larrazabal 1251, Mataderos)

ZERO618 GALLERY (Av. Caseros 528, San Telmo Noche de los Museos 2025: los bares notables que podrán visitarse Más allá de los museos, los interesados también podrán visitar cafés y bares notables que están incluidos en la Noche de los Museos. Entre ellos se encuentran:

Bar Portuario (Pinzón 102, La Boca)

Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894, San Nicolás)

La Academia (Montevideo 341, San Nicolás)

La Flor de Barracas (Suárez 2095, Barracas)

La Perla (Av. Don Pedro de Mendoza 1899, La Boca)

La Puerto Rico (Alsina 420, Montserrat)

Montecarlo Bar Notable (Paraguay 5499, Palermo)

Museo Simik (Av. Federico Lacroze 3901, Chacarita) Noche de los Museos 2025: qué lugares podrán visitarse en provincia de Buenos Aires Por último, la Noche de los Museos 2025 también se extenderá por fuera de los límites de la Ciudad. Así, los ciudadanos podrán dirigirse a los siguientes lugares de interés en territorio bonaerense:

Tres de Febrero Casa Museo Parodi (Rebizzo 5585, Caseros)

Museo del Fitito (Juan Bautista Alberdi y José Murias, Caseros)

Museo Erich Zeyen (Blvd. F.i.n.c.a 6575, Ciudad Jardín)

Tren histórico a vapor / Museo Ferroviario de la estación Cnel Lynch (Springolo 1, Sáenz Peña) Vicente López Casa Viló (Tapiales 1158, Vicente López)

Centro Cultural Tiempos de Memoria (Caseros 231, Florida)

Cultural Buenos Aires (Buenos Aires 2085, Olivos)

Instituto La Salle Florida (Hipólito Yrigoyen 2599, Florida)

Lumiton Museo del Cine | Usina Audiovisual (Sargento Cabral 2354, Munro)

Malo House Arte (Roca 1591, Florida)

Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López (Ricardo Gutiérrez 1465, Olivos)

Torre de la Independencia “Torre Ader” (Triunvirato 3400, Villa Adelina)