Priscila Romero sufrió una descompensación en la dependencia policial. La Fiscalía N.º 40 ordenó una autopsia y Asuntos Internos investiga la actuación de los efectivos que estaban a cargo de su custodia.

Priscila Romero, de 23 años, murió mientras estaba detenida en una dependencia de la Policía de la Ciudad en Barracas. La joven había sido arrestada en la Villa 21-24 y falleció después de manifestar que se sentía mal. La Justicia investiga las causas de su muerte y la actuación de los efectivos que estaban a cargo de su custodia.

Una joven de 23 años murió mientras estaba detenida en una dependencia de la Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Barracas . La víctima fue identificada como Priscila Romero , quien había sido arrestada durante la mañana del sábado en la Villa 21-24. La Justicia investiga qué ocurrió y también se inició una investigación interna para revisar la actuación de los policías que estaban a cargo de su custodia.

Según la versión de la Policía de la Ciudad, Romero dijo que se sentía mal poco después de llegar a la dependencia. Por ese motivo, los efectivos pidieron una ambulancia del SAME. Sin embargo, la joven se descompensó y los médicos confirmaron su muerte cuando llegaron al lugar.

Romero fue detenida durante un operativo policial en la Villa 21-24 , por una presunta infracción a la Ley 23.737 , que establece las sanciones por delitos relacionados con drogas.

De acuerdo con el informe policial, los agentes encontraron 90 envoltorios de pasta base entre sus pertenencias. Después del procedimiento, la trasladaron a la División Policía de Pacificación Barrial, ubicada en la zona de Iguazú y Río Cuarto.

Una vez allí, la joven dijo que se sentía mal. Según el relato oficial, los efectivos pidieron una ambulancia del SAME y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando dejó de responder.

Mientras esperaban a los médicos, un profesional del SAME les dio indicaciones por videollamada. Cuando llegó la ambulancia, el personal de salud confirmó que Romero había fallecido.

La Justicia busca determinar qué ocurrió

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40 quedó a cargo de la investigación, que fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. También solicitó la intervención de la Policía Federal Argentina para realizar las pericias.

La autopsia será clave para establecer qué provocó la muerte de la joven y reconstruir lo que ocurrió mientras permaneció detenida.

Por otra parte, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad abrió una investigación administrativa para revisar la actuación de los efectivos que estaban a cargo de su custodia. Hasta el momento, no se determinaron responsabilidades ni se informó oficialmente la causa del fallecimiento.

Familiares y allegados de Priscila Romero se movilizaron frente a la dependencia policial de Barracas para exigir justicia y esclarecer su muerte. Rechazaron la versión oficial y denunciaron que se trató de un “femicidio policial”.

El reclamo de la familia y los incidentes frente a la comisaría

Los familiares de Romero rechazaron la versión policial y se movilizaron frente a la dependencia para pedir justicia y que se esclarezca lo sucedido. Durante la protesta, denunciaron que la joven había sido víctima de un “femicidio policial”.

Una tía de la víctima cuestionó el tiempo que pasó hasta que la familia recibió la noticia. Según contó, Priscila fue detenida alrededor de las 6:30 y murió cerca de las 7:40. Sin embargo, afirmó que su madre fue informada recién a las 14. “Estamos pidiendo justicia. La Policía mató a mi sobrina. Nadie nos dio una respuesta, no vimos su cuerpo”, expresó la mujer en un testimonio que se difundió en redes sociales.

La protesta también derivó en enfrentamientos entre vecinos y efectivos de la Policía de la Ciudad. Los incidentes quedaron registrados en videos que circularon en redes sociales.

La investigación judicial y las actuaciones internas continúan para determinar qué pasó durante las horas en que Romero estuvo detenida. La autopsia será una de las principales medidas para establecer las causas de su muerte.