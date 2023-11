Pequeños Pasos celebró su cena benéfica para potenciar los oficios en Argentina

La celebración se llevó a cabo en la residencia del Embajador de la República Argentina en Madrid, Ricardo Alfonsín, y contó con la destacada participación del Lic. Héctor Grisi Checa , CEO Global del Grupo Santander, como orador principal del evento. La conducción estuvo a cargo de la actriz Marcela Kloosterboer , quien viajó exclusivamente para acompañar a la ONG por 3er año consecutivo, y el periodista Diego Korol fue quien dirigió el gran momento de las subastas. Entre los invitados, se destacó la presencia del ex futbolista y DT del Atlético de Madrid, Diego “El Cholo” Simeone , acompañado por su esposa Carla Pereyra.

El equipo de Mauro Colagreco del restaurante “Mirazur”, elegido número 1 en los 50 Best Restaurants of The World, estuvo a cargo de la logística y preproducción de la cocina, acompañado por las chefs Soledad Nardelli y Carito Lourenço.