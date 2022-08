Decenas de perros mueren en Estados Unidos por misteriosa enfermedad

Según FitzGerald, aunque todavía no se sabe la causa de la enfermedad, la principal hipótesis gira en torno a una nueva cepa de parvovirus, una enfermedad que perjudica principalmente a cachorros a través de ataques de diarrea y vómitos de sangre.

Perros adopción 2.jpg La misteriosa enfermedad ataca principalmente a los cachorros.

La enfermedad letal en perros

El parvovirus canino es una enfermedad viral muy contagiosa que puede resultar letal en perros si no se trata adecuadamente. Su principal afectación es en el tracto intestinal ya que posee células que crecen rápidamente y ayudan a que el virus se extienda.

Existen dos tipos de este virus canino: la forma miocárdica que incide especialmente en cachorros menores a ocho semanas (aunque también puede afectar a perros adultos) y la forma entérica, la cual ataca directamente al sistema digestivo de los perros.

El parvovirus se transmite por vía oral a través de heces de perros infectados o lugares que estuvieron en contacto con ellos. Los síntomas comienzan a expresarse a partir del quinto o cuarto día, en lo que se considera una fase aguda de la enfermedad.

En algunos casos también puede presentarse fiebre muy alta o dolor abdominal.

Rudi Hicks, director de control de animales en el condado de Clare, Michigan, dijo que aún no existe un tratamiento para los dolores de los perros y aconsejó "mantener a sus peros en casa, no los lleven a parques para perros, no los saquen a pasear”.