Quiere inscribir a su perra como "hija no humana" para faltar al trabajo y cuidarla

“Mi lugar de trabajo está a 25 kilómetros y se me dificultaba. Y no podía dejarla (internada sola) porque era peor el estrés para ella. Entonces la quise inscribir como una hija no humana a cargo, porque esa figura ya existe legalmente, se habla de una familia multiespecie”, señaló.

El pedido de la ingeniera no fue escuchado por su empleador, el cual acusa que la problemática no está relacionada con el convenio colectivo de trabajo.

Para Colletti, "hay un debate ético que debe darse". Dentro de esa línea argumental, la dueña plantea la necesidad de brindarle atención de tiempo completo a su mascota.

“Yo vivo sola y ella es mi compañía, así que hay un lazo sumamente estrecho”, agregó en declaraciones con Radio 2 de Rosario.

¿Es conveniente tratar a las mascotas como hijos?

Según explicó Raúl Valadez Azúa, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, "Cuando alguien trata a un can como si fuera un humano rompe con la interacción hombre-perro que se formó desde hace 20.000 años".

Introducir a un animal a un esquema del cual no forma parte puede provocar daños que afectan su perspectiva y sus capacidades, porque dejaría de ver a los demás perros como pares.

Es por eso que Valadez Azúa señala a esta nueva corriente como algo favorecido por el consumismo e individualismo y que es el resultado del aislamiento personal, la inseguridad y la cibercomunicación.