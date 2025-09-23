SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de septiembre 2025 - 10:30

Planificá tu escapada: cuándo es el último feriado de septiembre 2025

El último feriado de septiembre se celebra solo en algunos municipios y es una oportunidad ideal para una escapada o un merecido descanso.

Con la llegada de la primavera, muchos ya piensan en una salida corta para descansar. Un feriado puede convertirse en la excusa perfecta para cortar la rutina y hacer una escapada. La clave está en saber cuándo es la próxima oportunidad.

Septiembre ofrece una última fecha especial que solo aplica en algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Esta jornada no laborable permite organizar una pausa antes del fin de mes.

Por qué es feriado el miércoles 30 de septiembre de 2025

El martes 30 de septiembre no se trabaja en dos partidos bonaerenses por motivos fundacionales: Rivadavia y Almirante Brown celebran su aniversario ese día. Por eso, ambos distritos decretaron el feriado local.

Estas fechas suelen utilizarse para actos oficiales, festejos culturales o simplemente para que los vecinos disfruten de un día de descanso. Aunque no se trata de un feriado nacional, genera movimiento en el turismo interno.

Si vivís en alguna de estas zonas, podés aprovechar para organizar un viaje corto, descansar o visitar lugares cercanos. El dato clave: cae miércoles, ideal para un respiro a mitad de semana.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

