ARBA actualizó el nomenclador de actividades para simplificar la clasificación tributaria

El organismo dispuso una actualización del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La normativa también prevé un proceso de reempadronamiento para contribuyentes.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso una actualización del Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el objetivo de armonizarlo con los cambios recientes introducidos a nivel federal y mejorar la calidad de la información tributaria.

La medida fue establecida a través de la Resolución Normativa Nº 34/2025 y contempla adecuaciones técnicas en los códigos de actividad, así como en las tablas de equivalencias que vinculan el nomenclador provincial con los sistemas de clasificación utilizados por la ARCA y por el Convenio Multilateral.

Pago de impuestos: ARBA actualiza el nomenclador de actividades Desde ARBA explicaron que las modificaciones permiten reflejar de manera más precisa las actividades económicas que desarrollan las y los contribuyentes, evitando desactualizaciones y diferencias entre los distintos esquemas de codificación vigentes.

La normativa también prevé un proceso de reempadronamiento para contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -con excepción de quienes se encuentren alcanzados por el Régimen Simplificado- que desarrollen actividades comprendidas en los nuevos códigos incorporados. En esos casos, será necesario actualizar la actividad declarada para adecuarla al nomenclador vigente.

arba.jpg La actualización del nomenclador se enmarca en las políticas de modernización y simplificación que impulsa ARBA. En caso de no cumplirse con ese reempadronamiento, la Agencia podrá asignar de oficio y de manera automática el código de actividad correspondiente, con el fin de mantener padrones actualizados, homogéneos y consistentes. Este procedimiento, no obstaculiza que el contribuyente modifique más adelante lo que determinó el organismo.

ARBA aclaró que esta actualización no implica cambios en las alícuotas, ni la creación de nuevos impuestos, ni modificaciones en el tratamiento fiscal de las actividades económicas, ya que se trata de una adecuación de carácter exclusivamente técnico y administrativo. El impacto esperado de la medida es una mayor claridad para contribuyentes y profesionales, una reducción de errores en las declaraciones juradas y una mejor articulación entre los sistemas provinciales y federales, lo que contribuye a simplificar el cumplimiento tributario y fortalecer la gestión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La actualización del nomenclador se enmarca en las políticas de modernización y simplificación que impulsa ARBA, orientadas a mejorar la administración tributaria sin incrementar la carga impositiva y garantizando mayor previsibilidad para quienes desarrollan actividades económicas en la provincia.