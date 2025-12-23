El pueblito desconocido de Buenos Aires con solo 100 habitantes y la paz ideal para desconectarse + Seguir en









La Provincia todavía esconde destinos ideales para conocer y contrarrestar el ritmo acelerado al que obliga la Ciudad.

La joya escondida de Buenos Aires que no odés dejar de visitar. Imagen: Viajar en Foco/ Youtube

La provincia de Buenos Aires no solo es playas y ciudades grandes: también alberga destinos poco conocidos que son perfectos para el turismo de relax y la escapada de fin de semana. A menos de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, hay localidades pequeñas donde el tiempo parece ir más despacio y se respira paz en cada calle.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre esos rincones escondidos emerge un pueblito que parece detenido en el tiempo, con edificaciones históricas, bulevares arbolados y apenas un puñado de residentes, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano sin alejarse demasiado. Se trata de Ernestina, en el partido de Veinticinco de Mayo.

Ernestina Tiene apenas 120 habitantes y es ideal para desconectarse. Imagen: Juan Viel Dónde se ubica Ernestina Ernestina está ubicada en el partido de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 180 kilómetros de CABA. La localidad forma parte del corazón pampeano bonaerense y se accede por rutas provinciales tras salir de las principales vías que conectan con el oeste de la provincia.

Dentro de un radio de 30 kilómetros se encuentran localidades rurales y campos de la zona, con pequeños parajes y ciudades de mayor tamaño como 25 de Mayo, que es el centro urbano más cercano.

Qué se puede hacer en Ernestina Quienes visitan Ernestina pueden recorrer su tranquilo bulevar central, adornado con palmeras y naranjos, ideal para caminatas relajadas entre construcciones antiguas. La iglesia de estilo neogótico y el emblemático Teatro Argentino suman carácter histórico al paseo. La antigua escuela pupilo conserva su fachada y refleja parte del pasado educativo local, mientras que la estación de tren, testigo de leyendas del paso de personajes ilustres, es uno de los puntos más fotografiados.

También es posible disfrutar de picnics en espacios verdes, conocer la arquitectura señorial de varios edificios y saborear platos caseros en pequeños restaurantes que ofrecen gastronomía regional. Cómo ir hasta Ernestina Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se toma la Autopista Ricchieri y luego se continúa por la Ruta Nacional 205 rumbo al oeste. Desde allí, se accede a la ruta provincial 30, que conduce hacia el interior de la provincia. Una vez en las cercanías de Ernestina, hay tramos de camino rural o rutas provinciales secundarias que llevan directamente al pueblo, haciendo del viaje parte de la experiencia de desconexión al recorrer los paisajes rurales bonaerenses. Queda a aproximadamente 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma y el viaje dura un poco más de 2 horas.