Cómo sigue la situación de Callejero Fino tras ser detenido por circular en una camioneta sin patente y llevar un arma: qué se sabe

El operativo ocurrió el domingo en Tigre. Los policías habían advertido que la camioneta circulaba sin los dominios colocados y decidieron detenerla para identificar a sus ocupantes.

Callejero Fino , de nombre Simón Natanael Alvarenga , fue detenido este domingo en Tigre junto a otro hombre por circular en una Volkswagen Amarok sin patente. Además, durante la requisa encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, por lo que ambos quedaron imputados por portación ilegal de un arma de guerra.

El cantante pasó la noche incomunicado en la comisaría cuarta de Benavídez, donde su familia le llevó alimentos en las últimas horas del domingo, y se espera que declare hoy lunes .

Según declaró su abogado al portal TN, la camioneta no tenía patente porque el artista se encontraba grabando un videoclip y no quería que se viera el número que permite identificarla.

Vale aclarar que la pena por portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses, por lo cual el delito no es excarcelable y se trata de una condena de cumplimiento efectivo.

En el momento en que los agentes frenaron el vehículo, Callejero Fino explicó que se dirigía al cumpleaños de J Rei , el novio de María Becerra .

El operativo ocurrió en la zona de Italia y la Ruta 27. Los policías habían advertido que la camioneta circulaba sin los dominios colocados y decidieron detenerla para identificar a sus ocupantes.

Al volante iba Alvarenga, mientras que en el asiento del acompañante viajaba S. J. R., de 27 años. Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40.

El comunicado del sello discográfico sobre Callejero Fino

A través de un comunicado publicado en redes, el sello discográfico de Callejero Fino informó que el cantante se encuentra “atendiendo un requerimiento formal” y cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades competentes. El texto no precisó el motivo de la medida, qué organismo interviene ni cuál es su situación procesal.

Además, sus representantes agradecieron la paciencia del público y aseguraron que comunicarán cualquier novedad por los canales oficiales. También pidieron a los medios y a sus colegas evitar la difusión de información no confirmada, “por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento”.