¿Por qué no cobré el bono de ANSES? Guía completa de reclamos y requisitos en abril

El organismo ratificó los requisitos y condiciones a cumplir por sus beneficiarios para cobrar el bono extraordinario mensual.

ANSES implementó en abril de 2026 un refuerzo de ingresos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación en los haberes previsionales.

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Sin embargo, algunos beneficiarios pueden no haber recibido el bono correspondiente. Esto puede deberse a incumplimiento de requisitos, errores en los datos registrados o falta de actualización en el sistema .

El refuerzo de ingresos de ANSES está dirigido a los siguientes grupos de beneficiarios:

El bono de $70.000 se paga de manera automática junto al haber mensual y corresponde en su totalidad a quienes perciben hasta $450.319,31 . Para ingresos superiores, el monto del refuerzo se reduce proporcionalmente o se excluye si el haber supera el tope establecido.

Asignaciones por nacimiento o matrimonio : los montos varían según el evento familiar. Para nacimiento , el bono puede llegar a $476.268 , dependiendo del ingreso del grupo familiar. Para matrimonio , el beneficio oscila hasta $77.000 .

Familias que finalizaron el proceso de adopción : pueden acceder a un bono único de $476.268 por cada adopción legalmente concretada.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el monto actualizado es de $304.255,44 , aunque este grupo no recibe el bono de $70.000 en abril de 2026.

Madres de siete hijos : el haber asciende a $380.319,31 , y con el refuerzo, el ingreso total llega a $450.319,31 .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) : las pensiones por invalidez o vejez alcanzan los $266.223,52 , y con el bono suman $336.223,52 .

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo : el monto base es de $380.319,31 , y con el bono de $70.000 , el total asciende a $450.319,31 .

En el caso de las Asignaciones de Pago Único , como las destinadas a adopción, nacimiento o matrimonio , los montos son los siguientes:

Adopción : $476.268 (monto único por cada adopción).

Nacimiento : hasta $476.268 , según el ingreso del grupo familiar.

Matrimonio: hasta $77.000, según los topes de ingresos vigentes.

El tope máximo para recibir el bono completo es $450.319,31, que incluye el haber mínimo más el refuerzo. Quienes perciben haberes superiores a este monto no acceden al bono completo, sino a un monto proporcional o quedan excluidos.

Requisitos de residencia y nivel de ingresos: el nuevo control de ANSES

anses gente personas

ANSES aplicó un nuevo control de residencia y nivel de ingresos para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Los requisitos principales son:

Residencia en Argentina : el beneficiario debe acreditar domicilio en el país y no haber registrado cambios de residencia sin notificar al organismo.

Nivel de ingresos : el tope máximo para recibir el bono completo es percibir un haber igual o inferior a $450.319,31 . Quienes superen este monto reciben un refuerzo proporcional o quedan excluidos.

Actualización de datos : es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales y familiares en el sistema de ANSES. Esto incluye información como domicilio, estado civil, grupo familiar y cuenta bancaria .

Cumplimiento de controles : para las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) , se requiere presentar la Libreta AUH que acredite los controles de salud y educación de los menores.

Documentación válida: el DNI y el CUIL deben estar vigentes y registrados correctamente en el sistema.

Cómo realizar el reclamo en Mi ANSES si el depósito es incorrecto

ANSES computadora

Si un beneficiario no recibió el bono o detectó un error en el depósito, puede realizar un reclamo a través de los siguientes pasos:

Verificar el estado del trámite : ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para consultar el estado de la liquidación y confirmar si el bono está incluido.

Revisar los requisitos : asegurarse de cumplir con todos los requisitos de residencia, ingresos y actualización de datos . Si falta algún documento o información, se debe completar antes de iniciar el reclamo.

Iniciar el reclamo en línea : desde Mi ANSES , seleccionar la opción "Reclamos" y completar el formulario con los datos personales y el motivo del reclamo (ejemplo: "No cobré el bono de abril").

Adjuntar documentación : si el sistema lo solicita, subir los comprobantes o documentos que respalden el reclamo, como el DNI, recibos de sueldo o constancias de residencia.

Seguimiento del reclamo : el estado del trámite puede consultarse en Mi ANSES o a través de la app oficial . ANSES notificará la resolución por correo electrónico o en el sistema.

Atención presencial o virtual : si el reclamo no se resuelve en línea, el beneficiario puede solicitar un turno en una oficina de ANSES o utilizar la Atención Virtual , disponible de lunes a viernes de 0 a 20 horas .

Línea de atención al cliente: también se puede llamar al 130 para recibir asistencia personalizada.

El calendario de pagos para abril de 2026 comenzó el 10 de abril para jubilados y pensionados con DNI terminado en 0, y se extiende según la terminación del documento. ANSES recomienda verificar las liquidaciones antes de realizar el reclamo para evitar demoras.