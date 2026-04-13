ANSES implementó en abril de 2026 un refuerzo de ingresos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación en los haberes previsionales.
¿Por qué no cobré el bono de ANSES? Guía completa de reclamos y requisitos en abril
El organismo ratificó los requisitos y condiciones a cumplir por sus beneficiarios para cobrar el bono extraordinario mensual.
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Sin embargo, algunos beneficiarios pueden no haber recibido el bono correspondiente. Esto puede deberse a incumplimiento de requisitos, errores en los datos registrados o falta de actualización en el sistema.
¿Quiénes tienen derecho a cobrar el refuerzo de ingresos este mes?
El refuerzo de ingresos de ANSES está dirigido a los siguientes grupos de beneficiarios:
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Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: el monto base es de $380.319,31, y con el bono de $70.000, el total asciende a $450.319,31.
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): las pensiones por invalidez o vejez alcanzan los $266.223,52, y con el bono suman $336.223,52.
Madres de siete hijos: el haber asciende a $380.319,31, y con el refuerzo, el ingreso total llega a $450.319,31.
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el monto actualizado es de $304.255,44, aunque este grupo no recibe el bono de $70.000 en abril de 2026.
Familias que finalizaron el proceso de adopción: pueden acceder a un bono único de $476.268 por cada adopción legalmente concretada.
Asignaciones por nacimiento o matrimonio: los montos varían según el evento familiar. Para nacimiento, el bono puede llegar a $476.268, dependiendo del ingreso del grupo familiar. Para matrimonio, el beneficio oscila hasta $77.000.
Montos confirmados: ¿cuál es el tope máximo para recibir el bono completo?
El bono de $70.000 se paga de manera automática junto al haber mensual y corresponde en su totalidad a quienes perciben hasta $450.319,31. Para ingresos superiores, el monto del refuerzo se reduce proporcionalmente o se excluye si el haber supera el tope establecido.
En el caso de las Asignaciones de Pago Único, como las destinadas a adopción, nacimiento o matrimonio, los montos son los siguientes:
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Adopción: $476.268 (monto único por cada adopción).
Nacimiento: hasta $476.268, según el ingreso del grupo familiar.
Matrimonio: hasta $77.000, según los topes de ingresos vigentes.
El tope máximo para recibir el bono completo es $450.319,31, que incluye el haber mínimo más el refuerzo. Quienes perciben haberes superiores a este monto no acceden al bono completo, sino a un monto proporcional o quedan excluidos.
Requisitos de residencia y nivel de ingresos: el nuevo control de ANSES
ANSES aplicó un nuevo control de residencia y nivel de ingresos para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Los requisitos principales son:
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Residencia en Argentina: el beneficiario debe acreditar domicilio en el país y no haber registrado cambios de residencia sin notificar al organismo.
Nivel de ingresos: el tope máximo para recibir el bono completo es percibir un haber igual o inferior a $450.319,31. Quienes superen este monto reciben un refuerzo proporcional o quedan excluidos.
Actualización de datos: es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales y familiares en el sistema de ANSES. Esto incluye información como domicilio, estado civil, grupo familiar y cuenta bancaria.
Cumplimiento de controles: para las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), se requiere presentar la Libreta AUH que acredite los controles de salud y educación de los menores.
Documentación válida: el DNI y el CUIL deben estar vigentes y registrados correctamente en el sistema.
Cómo realizar el reclamo en Mi ANSES si el depósito es incorrecto
Si un beneficiario no recibió el bono o detectó un error en el depósito, puede realizar un reclamo a través de los siguientes pasos:
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Verificar el estado del trámite: ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para consultar el estado de la liquidación y confirmar si el bono está incluido.
Revisar los requisitos: asegurarse de cumplir con todos los requisitos de residencia, ingresos y actualización de datos. Si falta algún documento o información, se debe completar antes de iniciar el reclamo.
Iniciar el reclamo en línea: desde Mi ANSES, seleccionar la opción "Reclamos" y completar el formulario con los datos personales y el motivo del reclamo (ejemplo: "No cobré el bono de abril").
Adjuntar documentación: si el sistema lo solicita, subir los comprobantes o documentos que respalden el reclamo, como el DNI, recibos de sueldo o constancias de residencia.
Seguimiento del reclamo: el estado del trámite puede consultarse en Mi ANSES o a través de la app oficial. ANSES notificará la resolución por correo electrónico o en el sistema.
Atención presencial o virtual: si el reclamo no se resuelve en línea, el beneficiario puede solicitar un turno en una oficina de ANSES o utilizar la Atención Virtual, disponible de lunes a viernes de 0 a 20 horas.
Línea de atención al cliente: también se puede llamar al 130 para recibir asistencia personalizada.
El calendario de pagos para abril de 2026 comenzó el 10 de abril para jubilados y pensionados con DNI terminado en 0, y se extiende según la terminación del documento. ANSES recomienda verificar las liquidaciones antes de realizar el reclamo para evitar demoras.
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