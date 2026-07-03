Por qué se celebra el Día del Locutor cada 3 de julio: el origen de la fecha + Agregar ámbito en









La fecha recuerda la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores en 1943, una entidad que representa y protege los derechos laborales de los trabajadores.

La primera reunión de la SAL fue en la redacción de la revista Antena en la Ciudad de Buenos Aires.

Cada 3 de julio se celebra en Argentina el Día del Locutor, una fecha que reconoce a quienes ponen su voz al servicio de la información, el entretenimiento y la comunicación en la radio, la televisión y los medios digitales.

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La conmemoración recuerda la creación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) en 1943, una entidad que nació con el objetivo de representar al sector, defender los derechos laborales y profesionalizar la actividad.

Pixabay. 3 de julio, Día del Locutor en Argentina La jornada se celebra todos los 3 de julio porque ese día, en 1943, nació la Sociedad Argentina de Locutores (SAL).

La creación de esta organización representó el primer paso para reunir a los locutores del país bajo una institución que defendiera sus derechos laborales, impulsara la profesionalización de la actividad y fortaleciera el reconocimiento de una tarea que comenzaba a consolidarse como una pieza esencial en la comunicación.

La iniciativa surgió durante una reunión realizada en la redacción de la revista Antena, ubicada en avenida Corrientes 830, en la ciudad de Buenos Aires.

Ahí, un grupo de 21 locutores decidió conformar una entidad que los representara en un momento de gran crecimiento de la radiodifusión argentina, que ya se había convertido en uno de los principales medios de información y entretenimiento del país. La Junta Provisoria quedó encabezada por Pedro del Olmo como presidente y Roberto Galán como secretario. Junto a ellos participaron Raúl Marmagno Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos Foresti, Juan Carlos Grassi, Jorge Homar del Río, Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton Lima Mansilla, Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas, Juan Monti, Alberto Rial, Rodolfo Torwill y Pedro Valdez. La fecha recién adquirió carácter de efeméride nacional en 1950 durante el Primer Congreso Nacional de Locutores. Con el paso de los años, la profesión evolucionó junto con los cambios tecnológicos. A la radio y la televisión se sumaron nuevos espacios como los podcasts, los canales de streaming y las redes sociales, donde la locución sigue siendo una herramienta esencial para informar con claridad, credibilidad y cercanía.

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