Por qué se celebra el Día del Arquitecto en Argentina cada 1 de julio: origen de la fecha

La fecha recuerda la creación del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en 1947, un organismo esencial para regular la profesión en nuestro país.

El 1 de julio se celebra en Argentina el Día del Arquitecto en conmemoración de la creación del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) en 1947, un organismo clave para la regulación y el ordenamiento del ejercicio profesional en el país.

La fecha reconoce el trabajo de los proyectistas en el diseño, la planificación y la construcción de ciudades y espacios urbanos, y su aporte directo al desarrollo y crecimiento de la infraestructura del país.

El Día del Arquitecto en Argentina se celebra cada 1 de julio en relación con la creación del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) en 1947. Este organismo surgió con el objetivo de regular el ejercicio de la profesión, ordenar las matrículas y garantizar estándares técnicos y éticos en la práctica arquitectónica.

A partir de esa institucionalización, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) adoptó la fecha en 1985 como referencia para homenajear a los profesionales del sector, y con el tiempo quedó fijada en la agenda nacional.

En esta jornada se recuerda a figuras importantes de la arquitectura argentina y sus obras. Entre los más destacados se encuentran Clorindo Testa , diseñador de la Biblioteca Nacional y el Centro Cultural Recoleta; y César Pelli , creador de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, de la Torre YPF en Buenos Aires y líder de la renovación del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

También aparecen Amancio Williams, quien estuvo a cargo de proyectar la Casa del Puente en Mar del Plata; y Alejandro Bustillo, responsable del Banco Nación y el Hotel Llao Llao.

César Pelli

Cuándo es el Día Internacional del Arquitecto y por qué

A nivel internacional, el Día del Arquitecto se conmemora el primer lunes de octubre, que en 2026 caerá el día 5. La fecha que fue establecida por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) tras una modificación realizada en 1996 durante su Congreso Internacional en Barcelona.

Originalmente, el institución había fijado otra fecha en 1985, pero luego decidió trasladar la celebración para vincularla con el Día Mundial del Hábitat, impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de este cambio fue reforzar la relación entre la profesión, el desarrollo urbano y la sostenibilidad de las ciudades.

Aunque la UIA es una organización reconocida por la UNESCO y presente en más de 150 países, no todos adoptan esta efeméride de manera estricta. En Uruguay, por ejemplo, es el 27 de noviembre en homenaje a creación de la primera Facultad de Arquitectura en 1915.

En Brasil es el 15 de diciembre y recuerda el nacimiento de Oscar Niemeyer, diseñador de la Catedral de Brasilia. En Bolivia es el 13 de noviembre por la promulgación de la Ley 1373, que regula el ejercicio profesional del arquitecto en 1992; y en Chile el 4 de agosto por la fundación del Colegio de Arquitectos en 1942.