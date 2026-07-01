Día Internacional del Chiste: cómo nació esta celebración que se celebra cada 1 de julio

Reírse reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, favorece la liberación de endorfinas, relaja el cuerpo y fortalece el sistema inmunológico.

El Día Internacional del Chiste recuerda todos los beneficios para la salud que tiene reir.

El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Chiste , una fecha que pone el foco en el humor y, especialmente, en los beneficios que tiene reírse en la vida cotidiana.

Distintos estudios y especialistas coinciden en que la risa reduce el estrés , mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a aliviar la tensión acumulada. Además, favorece la liberación de endorfinas , asociadas al bienestar, y contribuye a disminuir la percepción del dolor.

El Día Internacional del Chiste no tiene un origen institucional ni se relaciona con un hecho concreto. Se trata de una fecha surgida en internet , difundida desde portales y comunidades digitales a comienzos de los años 2000 , que fueron instalando el 1 de julio como una jornada simbólica dedicada al humor .

Con el tiempo, la celebración se consolidó en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok , donde cada año se viralizan bromas, juegos, memes y videos que refuerza la interacción y el intercambio de material divertido entre usuarios.

Beneficios de la risa

La risa tiene efectos concretos sobre el cuerpo y la mente. Distintos especialistas coinciden en que reír genera cambios fisiológicos inmediatos: reduce el estrés, relaja la musculatura y favorece la liberación de sustancias vinculadas al bienestar.

Según el sitio HelpGuide, "fortalece su sistema inmunológico, mejora el estado de ánimo, disminuye el dolor y protege de los efectos nocivos del estrés".

"Nada funciona más rápido ni de manera más confiable para llevar su mente y cuerpo de nuevo a un equilibrio como una buena carcajada. El humor aligera sus cargas, inspira esperanza, le conecta con otras personas y le mantiene con los pies en la tierra, enfocado y alerta", detalla.

Desde el ámbito médico, la psicóloga del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Austral, Paula Castro, explicó que cuando nos reímos "liberamos endorfinas, que tienen un efecto analgésico y generan sensaciones placenteras". Ese proceso, explica, no solo impacta en el ánimo inmediato, sino que también ayuda a sostener una mejor salud emocional en el tiempo.

A nivel físico, contribuye a relajar el cuerpo y disminuir la tensión muscular. "Además, mejora la oxigenación de la sangre, lo que genera menor carga de trabajo para el corazón y los pulmones", señaló Ezequiel Germano, subjefe del Servicio de Clínica Médica de la entidad médica.

A su vez, permite reducir la ansiedad y reforzar la resiliencia frente a situaciones adversas. "En psicoterapia, el humor es una herramienta poderosa", agregó Castro y describió: "Ayuda a aliviar tensiones, a fortalecer el vínculo entre paciente y terapeuta, y permite ver los problemas desde una perspectiva más flexible".

En el plano social, por su parte, refuerza los vínculos, genera empatía y facilita la comunicación. "Cada vez que nos reímos con alguien, creamos un lazo", sostuvo la especialista y añadió: "Las experiencias alegres y divertidas son fundamentales en cualquier vínculo, porque generan recuerdos compartidos".

Además, no hay que olvidar que la risa es contagiosa. "Cuando escuchamos reír a otros, nuestro cerebro se activa y se prepara para entrar en ese estado de ánimo", indica la psicóloga.

"Nuestro cuerpo y mente mejoran cuando nos reímos. Es una medicina natural contra el estrés y la falta de ánimo. Sabiendo que reírse tiene tantos beneficios, podríamos intentar agregar un poco de risa a nuestras vidas. Así como nos esforzamos en generar y mantener ciertos hábitos como el ejercicio físico, ¿por qué no buscar activamente momentos de risa en nuestro día?", propone Castro.