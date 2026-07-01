El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Chiste, una fecha que pone el foco en el humor y, especialmente, en los beneficios que tiene reírse en la vida cotidiana.
Día Internacional del Chiste: cómo nació esta celebración que se celebra cada 1 de julio
Reírse reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, favorece la liberación de endorfinas, relaja el cuerpo y fortalece el sistema inmunológico.
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Distintos estudios y especialistas coinciden en que la risa reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a aliviar la tensión acumulada. Además, favorece la liberación de endorfinas, asociadas al bienestar, y contribuye a disminuir la percepción del dolor.
1 de julio, Día Internacional del Chiste
El Día Internacional del Chiste no tiene un origen institucional ni se relaciona con un hecho concreto. Se trata de una fecha surgida en internet, difundida desde portales y comunidades digitales a comienzos de los años 2000, que fueron instalando el 1 de julio como una jornada simbólica dedicada al humor.
Con el tiempo, la celebración se consolidó en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, donde cada año se viralizan bromas, juegos, memes y videos que refuerza la interacción y el intercambio de material divertido entre usuarios.
A nivel social, los chistes fortalecen los vínculos, mejoran la convivencia y facilitan la comunicación.
Beneficios de la risa
La risa tiene efectos concretos sobre el cuerpo y la mente. Distintos especialistas coinciden en que reír genera cambios fisiológicos inmediatos: reduce el estrés, relaja la musculatura y favorece la liberación de sustancias vinculadas al bienestar.
Según el sitio HelpGuide, "fortalece su sistema inmunológico, mejora el estado de ánimo, disminuye el dolor y protege de los efectos nocivos del estrés".
"Nada funciona más rápido ni de manera más confiable para llevar su mente y cuerpo de nuevo a un equilibrio como una buena carcajada. El humor aligera sus cargas, inspira esperanza, le conecta con otras personas y le mantiene con los pies en la tierra, enfocado y alerta", detalla.
Desde el ámbito médico, la psicóloga del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Austral, Paula Castro, explicó que cuando nos reímos "liberamos endorfinas, que tienen un efecto analgésico y generan sensaciones placenteras". Ese proceso, explica, no solo impacta en el ánimo inmediato, sino que también ayuda a sostener una mejor salud emocional en el tiempo.
A nivel físico, contribuye a relajar el cuerpo y disminuir la tensión muscular. "Además, mejora la oxigenación de la sangre, lo que genera menor carga de trabajo para el corazón y los pulmones", señaló Ezequiel Germano, subjefe del Servicio de Clínica Médica de la entidad médica.
A su vez, permite reducir la ansiedad y reforzar la resiliencia frente a situaciones adversas. "En psicoterapia, el humor es una herramienta poderosa", agregó Castro y describió: "Ayuda a aliviar tensiones, a fortalecer el vínculo entre paciente y terapeuta, y permite ver los problemas desde una perspectiva más flexible".
En el plano social, por su parte, refuerza los vínculos, genera empatía y facilita la comunicación. "Cada vez que nos reímos con alguien, creamos un lazo", sostuvo la especialista y añadió: "Las experiencias alegres y divertidas son fundamentales en cualquier vínculo, porque generan recuerdos compartidos".
Además, no hay que olvidar que la risa es contagiosa. "Cuando escuchamos reír a otros, nuestro cerebro se activa y se prepara para entrar en ese estado de ánimo", indica la psicóloga.
"Nuestro cuerpo y mente mejoran cuando nos reímos. Es una medicina natural contra el estrés y la falta de ánimo. Sabiendo que reírse tiene tantos beneficios, podríamos intentar agregar un poco de risa a nuestras vidas. Así como nos esforzamos en generar y mantener ciertos hábitos como el ejercicio físico, ¿por qué no buscar activamente momentos de risa en nuestro día?", propone Castro.
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