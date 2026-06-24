Cada 24 de junio se celebra San Juan Bautista: cuál es su historia, la oración que hay que rezarle y la tradición del día

Fue el profeta que preparó el camino para Jesús y lo bautizó en el río Jordán, donde se manifestó por primera vez la Santísima Trinidad.

En la noche de San Juan, se encienden hogueras para atraer la buena fortuna.

Cada 24 de junio , millones de fieles recuerdan a San Juan Bautista , una de las figuras más importantes del cristianismo y el que, según los Evangelios, anunció la llegada de Jesús .

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El santo fue el precursor de Cristo y el encargado de bautizarlo en las aguas del río Jordán . Ese acontecimiento marcó el inicio de la vida pública del Mesías y, tal como describe el relato bíblico, se produjo la manifestación de la Santísima Trinidad con la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Además, la festividad está relacionada a la Noche de San Juan , una tradición conocida por la quema de hogueras para atraer la buena fortuna , la purificación y el comienzo de una nueva etapa.

Quién fue San Juan Bautista

San Juan Bautista fue un profeta judío nacido a fines del siglo I antes de Cristo. Su misión consistió en preparar al pueblo para la llegada de Jesús, motivo por el cual es conocido como el Precursor del Mesías.

Según relatan los Evangelios, era hijo de Zacarías, un sacerdote del Templo de Jerusalén, e Isabel, pariente de María. Ambos eran ancianos y no habían podido tener hijos. Sin embargo, mientras el hombre realizaba sus funciones religiosas, recibió la visita del arcángel Gabriel, quien le anunció que Dios había escuchado sus plegarias: "Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada; tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan" (Lucas 1:13).

Como Zacarías dudó del anuncio debido a la avanzada edad de ambos, quedó mudo hasta el nacimiento del niño. Cuando llegó el momento de inscribirlo, los familiares querían llamarlo Zacarías, pero Isabel insistió en que debía ser Juan. Al confirmar ese nombre por escrito, el recuperó el habla.

Uno de los episodios más conocidos de su infancia ocurre durante la visita de María a Isabel. Ambas mujeres estaban embarazadas y, según las Escrituras, Juan reconoció la presencia de Jesús incluso antes de nacer. El Evangelio señala: "En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre" (Lucas 1,41). La tradición cristiana sostiene que Juan fue santificado desde el seno materno.

Con el paso de los años se retiró al desierto de Judea, donde llevó una vida austera y de penitencia. Los escritos describen que vestía una túnica confeccionada con pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Desde allí comenzó a predicar un mensaje de conversión y arrepentimiento.

Su fama creció y multitudes acudían a escucharlo a las orillas del río Jordán, donde realizaba bautismos como signo de purificación espiritual. Sin embargo, Juan siempre dejó en claro que él no era el Mesías esperado: "Yo soy la voz del que clama en el desierto: allanad el camino del Señor" (Juan 1:23).

"Yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia; pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de soltar la correa de sus sandalias" (Lucas 3:16).

El momento más trascendental fue el encuentro con Jesús. Cuando Cristo llegó al Jordán para ser bautizado, Juan se mostró sorprendido y expresó: "Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?" (Mateo 3:14).

"Cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" (Mateo 3:16-17). Este episodio es considerado la primera manifestación de la Santísima Trinidad.

Posteriormente, Juan señaló a Jesús ante sus discípulos con una de las frases más famosas de los Evangelios: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29).

Su valentía también marcó los últimos años de su vida. El santo denunció públicamente al rey Herodes Antipas por mantener una relación considerada ilícita con Herodías, esposa de su hermano. Como consecuencia fue arrestado y encarcelado. Durante una celebración en la corte, se ordenó su ejecución y Juan fue decapitado en prisión.

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Cuál es la oración de San Juan Bautista

Los fieles suelen acudir a San Juan Bautista para pedir ayuda en momentos de dificultad, protección para sus familias, fortaleza espiritual y guía para tomar decisiones importantes.

Una de las oraciones más difundidas para pedir su ayuda dice:

"Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo,

guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz,

y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón.

Gloriosísimo San Juan Bautista, precursor de mi Señor Jesucristo,

lucero hermoso del mejor sol, trompeta del Cielo, voz del verbo eterno,

consígueme del Señor su benevolencia y bendición.

Tú que eres el mayor de los santos y alférez del Rey de la Gloria,

que eres más hijo de la gracia que de la naturaleza,

y por todas las razones príncipe poderosísimo en el Cielo, consígueme del Señor su clemencia y protección .

Glorioso San Juan Bautista, hoy en mi desespero te ruego

que me ayudes en estos duros momentos, necesito tu valioso auxilio para solucionar mis penas y miserias,

media ante el Señor para que me conceda: (decir lo que se necesita conseguir).

Te pido mártir invencible que no desoigas mis penas y por los privilegios con que te enriqueció Dios consigue que mi pedido sea concedido lo antes posible si fuere conveniente para mi salvación;

y si no, una perfecta resignación, con abundante gracia, que haciéndome amigo de Dios, me asegure las felicidades eternas de la Gloria. Amén".

bautismo

Qué es la quema de San Juan y cuándo se celebra

La quema de San Juan es una de las tradiciones más populares asociadas a la festividad de San Juan Bautista y se realiza durante la noche del 23 de junio.

Su origen está relacionado a celebraciones ancestrales previas al solsticio de verano en el hemisferio norte. Mucho antes de la expansión del cristianismo, distintos pueblos encendían grandes hogueras para rendir homenaje al sol y pedir protección para las cosechas y las comunidades.

En muchos países de Europa y América Latina se encienden fogatas durante la Noche de San Juan. La creencia popular sostiene que las llamas tienen la capacidad de alejar las malas energías, cerrar ciclos y favorecer nuevos comienzos.

Así, la fecha se conmemora con: