Comienzan los homenajes al Papa Francisco a un año de su muerte con música, misas y encuentros

El objetivo es celebrar y recordar el legado del pontífice. Habrá tanto actividades culturales como encuentros abiertos.

A un año del fallecimiento del Papa Francisco , en la Argentina inician una serie de homenajes que combinarán celebraciones religiosas, actividades culturales y encuentros abiertos al público para recordar su legado.

El primero de los eventos será este sábado en la Plaza de Mayo , donde se realizará un show gratuito que buscará convocar especialmente a los jóvenes a través de una propuesta que unirá música y espiritualidad .

La actividad comenzará a las 18 y será organizada por la Asociación Civil Miserando . El evento tendrá una duración estimada de dos horas y contará con la participación central del sacerdote portugués Padre Guilherme , conocido a nivel internacional por fusionar música electrónica con mensajes religiosos.

El escenario principal estará montado frente al monumento central de la plaza y, según indicaron desde la organización, la propuesta buscará “ volver a poner en el centro los valores que marcaron el pontificado de Francisco: la misericordia, la inclusión y el encuentro entre las personas”.

A través de un video difundido en redes sociales, el propio sacerdote invitó al evento: “Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino”.

Misas centrales en Luján y Flores

Los actos continuarán el martes 21 de abril, fecha en la que se cumple el primer aniversario de la muerte del pontífice.

Ese día, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una misa a las 17 en la Basílica Nuestra Señora de Luján, que será presidida por Marcelo Colombo. La ceremonia reunirá a obispos y sacerdotes de todo el país y también podrá seguirse de manera virtual.

Desde el Episcopado señalaron: “A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”.

Papa Francisco Imagen: Universidad Católica de La Plata

Ese mismo día, a las 20, el Arzobispado de Buenos Aires celebrará otra misa en la Basílica de San José de Flores, presidida por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

Se trata de un lugar especialmente significativo en la vida de Jorge Bergoglio, ya que el templo fue uno de los espacios más representativos de su camino espiritual antes de convertirse en Papa.

El legado del Papa Francisco

Las distintas actividades buscarán no solo recordar la figura de Francisco, sino también mantener vigente su mensaje, centrado en la cercanía con los más vulnerables, el diálogo entre culturas y la construcción de una Iglesia más abierta.

Con propuestas que van desde la música en el espacio público hasta celebraciones litúrgicas tradicionales, los homenajes reflejarán la amplitud de un pontificado que dejó una huella profunda tanto en la Argentina como en el mundo.