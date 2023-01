Potenciar Trabajo: última oportunidad para seguir cobrando el plan, ¿cómo iniciar el reclamo?

Todos los titulares del plan Potenciar Trabajo tuvieron hasta el domingo 15 de enero para entregar el formulario de revalidación de datos personales, y así poder seguir siendo parte de la prestación. Para quienes no llegaron a tiempo, ahora podrán solicitar una extensión para no perder la titularidad. De todas formas, no todos los quedaron afuera podrán volver a recibir el beneficio.