Por qué ANSES puede anular el pago de la AUH y cómo reclamar si no corresponde

El organismo puede suspender o dar de baja el beneficio si detecta irregularidades o incumplimientos en los requisitos. Todo lo que tenés que saber sobre cómo verificar su estado.

El organismo aconseja verificar regularmente el estado del beneficio para evitar inconvenientes.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las principales ayudas económicas que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , para acompañar a familias que no están en una buena situación económica.

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A pesar de que una vez adquirido el beneficio los pagos se realizan de manera automática, el mismo no es permanente. Poder continuar recibiendo los pagos depende exclusivamente del cumplimiento de una serie de requisitos que el organismo controla de forma regular.

En 2026, muchos beneficiarios se preguntan por qué su pago fue suspendido o anulado y qué hacer en esos casos. Mantener los datos actualizados y verificar regularmente el estado de la prestación resulta clave y en caso de detectar irregularidades o cortes, también existen mecanismos para reclamar y recuperar el beneficio , siempre y cuando sea correspondiente.

Quiénes acceden a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que se estén desocupados, que no posean aportes, que tengan un trabajo formal (es decir que sea un trabajador no registrado) o sean monotributistas sociales. El objetivo de esta asignación es garantizar que haya un ingreso fijo mínimo, por cada hijo menor de 18 años.

Para poder acceder, es necesario:

ser argentino o en el caso de ser extranjero o naturalizado, tener como mínimo 2 años de residencia

tener hijos menores de 18 años (o con discapacidad sin límite de edad)

no tener un empleo formal registrado

estar dentro de los niveles de ingresos permitidos

el menor debe ser soltero

Además, el cobro también depende del cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad, los cuales se acreditan mediante la Libreta AUH.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Por qué podrían darme de baja de la prestación

Existen varios motivos por los cuales ANSES puede suspender o directamente dar de baja la AUH. En la mayoría de los casos, se trata de inconsistencias o el incumplimiento de los requisitos.

Entre las causas más frecuentes están:

cambios en la situación laboral: si el titular consigue un empleo en relación de dependencia o se inscribe como monotributista común

si el titular consigue un empleo en relación de dependencia o se inscribe como monotributista común superar los ingresos permitidos: dejar de cumplir con los criterios del programa

dejar de cumplir con los criterios del programa si no se presenta la Libreta AUH: este es un documento obligatorio que certifica salud y educación y es clave para este programa.

este es un documento obligatorio que certifica salud y educación y es clave para este programa. cuando los datos personales están desactualizados: esto puede ser tanto del titular como del grupo familiar

esto puede ser tanto del titular como del grupo familiar hijos que cumplen 18 años: la única excepción es en casos de discapacidad con certificado vigente

la única excepción es en casos de discapacidad con certificado vigente residencia en el exterior: estar fuera del país por más de 90 días consecutivos

estar fuera del país por más de 90 días consecutivos cuando hay inconsistencias en la información registrada: esto puede ser errores o falta de documentación.

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Cómo reclamar si me anularon la AUH

Si no cobraste la AUH y la suspensión es debido a cuestiones administrativas, el primer paso es verificar el estado del beneficio en la plataforma oficial. Haciendo esto, se va poder identificar el motivo y hacer algo al respecto:

ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social

con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social ir a la sección “Hijos – Mis Asignaciones”

revisar si hay alguna observación

en el caso de que haya, hay que corregir los datos o cargar la documentación faltante

presentar la Libreta AUH si no fue entregada.

Si el problema no se resuelve de manera online, también podés pedir un turno e ir a una oficina de ANSES para tener atención presencial. De igual forma, cuando la suspensión se debe a cuestiones administrativas, el pago suele reactivarse una vez regularizada la situación.

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Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

El aumento de mayo es del 3,38%. El organismo pone una retención del 20% mensual y eso queda acumulado hasta que se presente la Libreta AUH. El monto que se cobra cada mes es del 80% del total para cada hijo:

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

La asignación por hijo con discapacidad tiene un valor más alto: