Eligieron la peor película de 2019

La película, que cuenta con un elenco de estrellas que incluye a Judi Dench, Taylor Swift y Idris Elba, quienes usaron pieles producidas digitalmente, fue ridiculizada por los críticos y resultó un fracaso de taquilla, recaudando sólo 70 millones de dólares.

John Travolta fue considerado el peor actor por "The fanatic" y "Trading Paint", y en el rubro femenino, la elegida fue Hillary Duff por "The hounting of Sharon Tate".

La nueva versión de la saga "Rambo", de Silvester Stallone, se quedó con la estatuilla en el rubro "remake" y "peor desprecio por la vida humana y propiedad pública", otra particular terna.

Sin embargo, los Razzie también incorporaron en esta ocasión un reconocimiento que redime a alguna figura que en otra edición se alzó con un premio pero, en esta temporada, tuvo una buena labor en algún filme. Esa estatuilla recayó en manos del famoso comediante Eddie Murphy por su trabajo en "Dolemitte is my name".

Golden Raspberry Awards

Los premios Golden Raspberry Awards, popularmente conocidos como “Razzies”, fueron creados en 1980 por John J. B. Wilson, un publicista nacido en Chicago y radicado en Los Ángeles. Su idea fue criticar con un enfoque cómico a los Premios de la Academia, reconociendo a los peores actores, guionistas, directores y películas de la industria cinematográfica estadounidense.

Los nominados y ganadores son votados online por unos 1.100 miembros de más de veinte países, que se registran online y pagan una tasa de membresía de u$s40. Habitualmente, se realizan en la previa de los Oscar en una irónica ceremonia en donde, en muchos casos, los elegidos incluso aceptan participar en una muestra de buen humor.

La entrega de este año fue autotitulada "La edición del confinamiento", por la metodología en que debió llevarse a cabo debido a las medidas de aislamiento para evitar el avance de la pandemia.