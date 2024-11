Presentan el libro "El amigo de Dios", con anécdotas inéditas sobre la vida de Diego Maradona

El autor del libro vivió más de 35 años de la más pura y verdadera amistad con la persona más icónica del siglo XX, el mejor futbolista de todos los tiempos, "mi amigo Diego Armando". "Durante todos estos años a su lado tuve la dicha de compartir hermosos e imborrables momentos y algunos no tanto", dijo Israelit.

Historias, situaciones increíbles que nadie contó y nadie vivió desde adentro como yo. En este libro, Israelit cuenta "las más graciosas anécdotas y vivencias con el genio del fútbol mundial. Los aprendizajes que me dejó y lo hermoso de compartir su amistad todos estos años".

"Para mí (Maradona) fue un amigo, una persona maravillosa con la que compartimos momentos inolvidables, muchísimas sonrisas y alguna que otra lágrima. Con Diego vivimos épocas y anécdotas que pocos tuvieron el privilegio de compartir, pero sin dudas Mariano Israelít fue uno de esos amigos que estuvieron todo el tiempo apoyando al amigo en los buenos momentos, pero sobre todo en los peores", señaló el ex representante y amigo del "diez", Guillermo Coppola.

"Sin dudas ´El feo´como le decía Diego, fue alguien muy especial para él y también lo fue para mí, porque era un pilar esencial en la contención y el acompañamiento del mejor jugador del mundo. Si no fuera por su apoyo en todo momento y a toda hora, yo no me hubiera podido ocupar por completo de todas las reuniones, los negocios y viajes que demandaban la carrera del diez", remarcó Coppola.

“Ustedes no tienen idea lo que era convivir con una de las 100 personalidades más importantes de la historia”. Mariano se los cuenta en este libro, con lujo de detalles y en primera persona", agregó.

Mariano Juan Israelít nació el 12 de septiembre de 1967 en Capital Federal en el barrio de Caballito. Es productor de TV, radio, eventos y shows. Fue ganador de dos Premios Martín Fierro, y reconocido por haber producido programas como Badía & Cia, Imagen de Radio, La Noche del 10, Liga Súper 8, Fuimos Héroes, El juego Sagrado (Enzo Francescoli), Fútbol por la Altura (Evo Morales) y Contar la vida (Eduardo Sacheri). Fue además mánager de Alejandro Lerner. Posee el Museo Memorabilia más grande de Diego Maradona llamado “La Mano de Dios”, y actualmente es productor musical en Café Berlín & Roxy Bar & Grill.

