"Conforme y tranquila", el balance de la madre de Astudillo Castro tras la reunión con Alberto

Flanqueada por sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, la madre del joven desaparecido realizó una rueda de prensa virtual organizada por Amnistía Internacional a la que asistió Ámbito. Allí ofreció detalles del encuentro que mantuvo con Fernández y con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Según informaron, la reunión estuvo divida en dos etapas. En la primera, Castro y el Presidente dialogaron en privado, mientras que en la segunda se sumaron los abogados de la familia y Frederic. "Se armó un lindo equipo de trabajo", sintetizó Castro ante los medios.

Tal como es habitual, Cristina y su defensa volvieron a cargar las tintas contra el ministro de Seguridad de la Provincia: "Le diría a Berni que así como me está tratando a mí, está tratando a cientos de argentinos. A muchas madres y padres, cuyos hijos aparecen 'suicidados' en comisarías. El señor Berni es como que se ha encarnizado. En vez de andar haciendo el show, debería sentarse a trabajar, porque ese es su trabajo, no el mío".

Consultada acerca de si tuvo nuevos contactos con el gobernador Kicillof, lanzó: "Me gustaría hablar con el gobernador. He hablado por teléfono varias veces, pero quiero mirarlo a la cara. Su ministro está tratando de arreglar esto poniendo cosas en su boca que nunca dijo. Kicillof debería abrir un poco más los ojos”.

Ante la pregunta de este medio, Castro confirmó que, más allá de cómo termine la causa, tomaran medidas contra el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, que ya fue recusado dos veces por la querella sin obtener el visto bueno de la jueza Gabriela Marrón.

"Hoy me toca a mí en carne viva vivir todo esto. Me encantaría estar en la tranquilidad de mi hogar y que mi hijo esté deambulando por la vida como siempre. No podemos darnos el lujo que esto siga pasando. Parece que tener entre 17 y 24 años es un peligro”, dijo la mujer, y concluyó: "Estamos en democracia, esto no puede pasar".

Facundo Astudillo Castro conferencia Cristina Castro encabezó una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional- Amnistía Internacional

Nuevo testigo

En tanto, el abogado Luciano Peretto adelantó que hay un nuevo testigo en la causa. Se trata de un trabajador portuario que denuncia que, el martes previo al sábado en el que fue hallado el cuerpo, vio luces y movimientos en la "cola de la ballena", la zona donde se produjo el descubrimiento de las piezas.

"Es raro que haya movimiento ahí, porque era de noche, en invierno, en una zona hostil y en cuarentena. Su aporte es muy valioso. Estos testigos tomaron contacto directo con la querella, como pasó con los primeros tres que dieron indicios sobre la desaparición forzada. Va a ser citado a declarar, estamos esperando la confirmacióin de la fecha", amplió Peretto.

Por su parte, Aparicio añadió: "Los testigos no los fuimos a buscar nosotros: primero llamaron a la Policía y después se comunicaron con la madre. Después, sí, fueron a declarar. No estamos metiendo testigos porque a nosotros nos conviene. Berni no sabe nada de lo que está hablando. Le quiero explicar a todo el mundo, al señor ministro, que esos testigos sí pasaron por la Policía".

FACUNDO ASTUDILLO CASTRO.jpg Gentileza FM De La Calle

Expectativa

Este martes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzará los peritajes para determinar si los restos hallados son o no de Facundo Astudillo Castro. El inicio del proceso será mediante la extracción de material genético de las piezas, a fin de cotejarlas con extractos de los padres del joven.

Peretto explicó que las muestras serán enviadas a un laboratorio en Córdoba para ser analizadas, y que esperan tener disponibles los primeros resultados el 5 de septiembre, aunque están supeditadon a la dinámica de los propios procesos.

Las piezas que se peritarán fueron encontradas el 16 de agosto pasado, en cercanías de Villarino, junto a una zapatilla que, aparentemente, es de Astudillo Castro. La querella sospecha que los huesos fueron plantados, ya que denuncia la existencia de una huella de camioneta que terminaba en el sitio donde fueron descubiertos.

Tal hecho constituyó el hallazgo más importante desde el 30 de abril, cuando Facundo Astudillo Castro -quien este sábado cumplió 23 años- fue detenido por la Policía Bonaerense en cercanías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich. El joven viajaba desde Pedro Luro a Bahía Blanca para visitar a una exnovia.