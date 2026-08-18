Prestación por Desempleo ANSES en agosto 2026: montos, fechas de pago y requisitos

El beneficio para trabajadores que perdieron su empleo tiene un piso de $188.300 y un techo de $376.600, desde agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) empieza el lunes 24 de agosto, con el desarrollo del calendario de pagos de la Prestación por Desempleo correspondiente al octavo mes del año. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y se extiende hasta el viernes 28 . Para agosto, el monto mensual quedó establecido entre un monto mínimo de $188.300 y un máximo de $376.600.

La prestación está destinada a trabajadores registrados que perdieron su puesto por las causas que contempla la normativa , como un despido sin justa causa, el fin de un contrato o determinadas situaciones vinculadas con la actividad de la empresa. Además del pago mensual , quienes acceden mantienen la cobertura de salud, las asignaciones familiares que correspondan y el reconocimiento del período para fines jubilatorios.

Desde el 1° de agosto de 2026, la Prestación por Desempleo tiene un monto mínimo de $188.300 y un máximo de $376.600. Los valores están vinculados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil actual, que para este período se ubica en $376.600. El haber no puede ser inferior al 50% ni superar el 100% de ese salario mínimo.

El importe que recibe cada persona no es necesariamente igual al piso ni al techo. Para determinarlo se toma como referencia el 75% del mejor ingreso percibido durante los seis meses anteriores al final del contrato laboral. Si el resultado queda por debajo del mínimo establecido, se aplica el piso. Si supera el máximo, se limita al tope.

El valor también puede cambiar según la duración de la prestación. Con entre seis y 11 meses de aportes corresponden dos meses de prestación. Entre 12 y 23 meses, cuatro meses. Entre 24 y 35 meses, ocho meses. Con 36 meses, hasta doce. Los trabajadores de 45 años o más tienen una extensión automática de seis meses una vez finalizado el período inicial.

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¿Quiénes pueden solicitar el subsidio por desempleo de ANSES?

La Prestación por Desempleo está dirigida principalmente a trabajadores registrados que quedaron sin empleo de manera involuntaria. ANSES contempla a quienes fueron despedidos sin justa causa, a quienes finalizaron un contrato y a quienes perdieron su puesto por causas externas, entre otros supuestos. También pueden acceder trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Quedan excluidas, entre otras situaciones, las personas que no registren aportes al Fondo Nacional de Empleo, quienes perciban prestaciones previsionales o no contributivas, quienes tengan otra actividad remunerada y quienes estén comprendidos en determinados regímenes laborales. Es importante considerar también el plazo para iniciar la solicitud. El trámite debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Si se presenta después, los días de demora se descuentan.

Calendario de pagos de agosto según la terminación del DNI

ANSES estableció que los titulares de la Prestación por Desempleo empiezan a cobrar el lunes 24 de agosto. A diferencia de otras prestaciones, el cronograma concentra los pagos en cinco jornadas y agrupa las terminaciones de documento de a dos.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo online y presencial

El trámite es gratuito y se puede iniciar de manera virtual mediante Atención Virtual de ANSES. Para hacerlo, el trabajador debe ingresar con su CUIL y su Clave de la Seguridad Social y presentar la documentación que acredite la situación de desempleo. También existe la posibilidad de completar la gestión en una oficina del organismo, pero en ese caso es necesario solicitar un turno.

La documentación depende del motivo por el cual terminó la relación laboral. Además del DNI original y una copia, el organismo puede solicitar documentación adicional relacionada con el último empleador o con la situación familiar del solicitante. ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, el domicilio y la información del grupo familiar antes de iniciar la gestión. Una vez aprobada la prestación, ANSES gestiona la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social para recibir los pagos.