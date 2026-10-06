Alivio para beneficiarios de la AUH: ANSES automatiza un trámite clave para cobrar el acumulado + Agregar ámbito en









La nueva modalidad alcanza a los controles de salud, vacunación y escolaridad y mantiene una vía alternativa para los casos no verificados.

El organismo va a cruzar datos de Salud y Educación para acreditar los requisitos y liberar el 20% reservado sin presentar la Libreta en los casos verificados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) va a cambiar la forma en que se acredita el cumplimiento de los requisitos para cobrar el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que queda reservado durante el año. El organismo va a utilizar un sistema de intercambio de información con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación para verificar de manera automática los controles sanitarios, las vacunas y la escolaridad.

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La modificación apunta principalmente a evitar que las familias tengan que presentar documentación en papel para demostrar que cumplieron con las condiciones de la prestación. La medida fue establecida por la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y reglamentada por la Resolución 290/2026 de ANSES.

ANSES Chau al trámite escolar: la medida de ANSES que beneficia a miles de familias La principal modificación está relacionada con la acreditación de la escolaridad. Para los chicos y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años, ANSES va a recibir directamente la información correspondiente al cumplimiento del ciclo lectivo a través de un intercambio de datos con la Secretaría de Educación.

Esto significa que, cuando el sistema pueda verificar correctamente esa información, la familia no tendrá que hacer la presentación manual de la Libreta para demostrar que el menor asistió a la escuela. La Secretaría de Educación va a ser la encargada de remitir los datos que permitan acreditar esa condición ante ANSES.

La modificación no elimina la Libreta AUH de manera definitiva. El documento va a seguir funcionando como una vía alternativa cuando ANSES no tenga disponible la información necesaria o cuando exista algún inconveniente que impida validar automáticamente el cumplimiento. La Resolución 290/2026 establece que, si el organismo no cuenta con los datos enviados por la Secretaría de Educación o si el titular presenta un reclamo, podrá acreditar las condiciones mediante la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

A partir de cuándo entra en vigencia el nuevo sistema automático La nueva modalidad ya fue reglamentada, pero tiene una fecha para empezar a aplicarse sobre los pagos del porcentaje reservado de la AUH. La Resolución 290/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre, establece que las nuevas disposiciones se van a aplicar a los montos reservados de la AUH que sean puestos al pago a partir del 1° de noviembre de 2026. Esto significa que octubre funciona como un período de transición. Desde noviembre, los montos correspondientes al 20% reservado que entren en liquidación van a poder acreditarse mediante el nuevo sistema automático cuando ANSES consiga verificar la información. ANSES Qué pasa con los controles médicos y la Libreta de la AUH La automatización no se limita a la escolaridad. El nuevo esquema también contempla los controles sanitarios y el plan de vacunación. Para los chicos de hasta 4 años inclusive, ANSES va a utilizar la información proporcionada por el Ministerio de Salud para verificar el cumplimiento de esas condiciones. En estos casos, cuando el sistema pueda comprobar automáticamente que los controles sanitarios y las vacunas fueron cumplidos, el monto reservado se va a liquidar de manera automática y mensual junto con el 80% de la prestación. Esta acreditación automática también se extiende al conjunto de titulares de la AUH para las condicionalidades de salud y educación, mediante el intercambio de información entre Salud, Educación y ANSES. La diferencia por edad sigue siendo importante. Para los menores de hasta 4 años inclusive, la condición está vinculada con los controles sanitarios y el plan de vacunación. A partir de los 5 años, se suma la certificación del ciclo escolar cuando el menor asiste a establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

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