Primavera y parejas en peligro: afirman que con la nueva estación aumentan las infidelidades

Efectivamente, según difundió la plataforma Second Love , 6 de cada 10 usuarios confiesan que tienen "más levante" online en primavera que en el resto del año. Es decir, las apps de citas se activan notablemente con la llegada de los primeros calores.

A medida que aumenta la temperatura se concretan más citas

Según los registros del dating site líder en Latinoamérica, Second Love, con la llegada de la primavera la plataforma experimenta un crecimiento del 20% en su cantidad de usuarios en toda la región. Las ganas de coquetear y sentirse atractivos motiva este incremento que se da tanto en hombres como en mujeres.

Es por eso que además de los nuevos usuarios, la estación de las flores genera un aumento de conexión de los usuarios existentes, quienes pasan un 35% más de tiempo online en la red social que durante el resto del año. A su vez, un 62% de ellos confiesan que tienen más levante online en primavera que en el resto del año.

El rol de las aplicaciones de citas en el comportamiento de los infieles

Se trata en su mayoría personas casadas o en pareja, mayores de 30 años, profesionales y con hijos, que no suelen concurrir a bares o boliches y encuentran en plataformas de Internet de citas extramatrimoniales un espacio donde conocer gente nueva vinculada a sus intereses y en las cercanías de su casa, oficina o gimnasio. Son personas reservadas que valoran especialmente la confidencialidad y que no tienen la intención de separarse de sus parejas, sino que buscan complementar lo que éstas no le brindan.

image.png

Matías Lamouret, vocero de Second Love para Latinoamérica, explica las razones: "Es cierto que el cambio de estación viene con un cambio de las rutinas, no sólo en los solteros".

"El buen clima y las tardes templadas invitan a que muchos vuelvan a los planes de salidas que en el invierno quedan guardados", y agregó: "Esta etapa del año invita a más salidas después del trabajo y encuentros entre amigos, y muchas veces este impulso también lleva a la búsqueda de otro tipo de aventuras".

Sobre Second Love, la app para los que ya están en pareja

Second Love es un dating site exclusivo para personas que buscan tener relaciones sentimentales fuera de su pareja actual. Fue creada en 2008 en los Países Bajos. Sus oficinas centrales se encuentran en Barcelona y actualmente se está expandiendo en todo el mundo con el fin de tener presencia en los principales mercados, entre ellos en Holanda, Bélgica, España y Portugal, y también en América en: Colombia, Argentina, México, Chile, Uruguay, Perú, Brasil y Estados Unidos.