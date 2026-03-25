Prohíben el ingreso a canchas a personas por hechos de violencia y endurecen controles en eventos masivos

La resolución del Ministerio de Seguridad Nacional amplía restricciones: alcanza a personas involucradas en disturbios fuera de estadios y busca prevenir nuevos episodios de violencia.

El Gobierno prohibió el acceso a espectáculos deportivos a personas identificadas en hechos violentos durante una protesta contra la reforma laboral , en una decisión oficializada en el Boletín Oficial que refuerza los controles sobre eventos masivos.

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La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional , tras los incidentes registrados en la Plaza del Congreso, donde se produjeron ataques a efectivos policiales, daños a bienes públicos y privados y cortes de tránsito .

Según detallaron informes de la Policía Federal Argentina , durante el operativo se detectaron agresiones con proyectiles, objetos punzantes y bombas molotov, que derivaron en detenciones y dejaron lesiones de distinta gravedad en personal de seguridad .

A partir de esos antecedentes, la ministra Alejandra Monteoliva firmó la resolución basada en reportes de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. La normativa establece que estas restricciones pueden aplicarse de manera preventiva, sin excluir eventuales sanciones penales .

Uno de los puntos centrales es la ampliación del alcance de la normativa vigente. Tras una modificación previa a la Resolución 354-E/2017, ahora las restricciones pueden imponerse también a quienes participen en hechos violentos en manifestaciones públicas, aunque ocurran fuera de los estadios .

De esta forma, el Gobierno busca extender el derecho de admisión más allá del fútbol, incorporando situaciones registradas en protestas u concentraciones. La prohibición rige por tiempo indeterminado y apunta a impedir la presencia de personas consideradas riesgosas en eventos multitudinarios.

Entre los alcanzados por la medida figuran Mauro Ulmer, Héctor Fermoselle, Sebastián Planes, Leonardo Recaite, Cristian Abregu, Axel Chaperon y Javier Mendoza.

También quedaron incluidos Luis Maidana, Enzo Velasquez, Pedro Alcaraz, Franco Garcia, Claudio Figueroa, Nicolás Biderman, Carlos Hinojosa, Matías Juarez, Ricardo Capdevila, Maximiliano Orellana, Juan Tofoleti, Emilio Salgado, Mauro Gimenez, Pablo Velazquez, Diego Lescano y Rubén Mansilla.

En tanto, la nómina se completa con Adrián Inayen, Gastón Peloso, Milton Tolomeo, Ariel Caleca, Dylan Sandoval, Julio Cardozo, Denise Maimo, Carlos Dawlowski, Roberto Cajal, Junior Fleitas y Enzo Mansilla.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional también aplicó una sanción puntual: se prohibió el ingreso a espectáculos deportivos durante 24 meses a un hincha involucrado en disturbios en Mendoza.

La decisión se tomó tras un pedido del área de Seguridad provincial, que informó la participación del individuo en incidentes ocurridos en un partido del Torneo Regional Amateur. De acuerdo con la documentación oficial, el sancionado fue detenido luego de agredir a un policía y generar disturbios junto a otros involucrados.

La medida se encuadra en la figura de “restricción de concurrencia administrativa”, prevista en la normativa vigente, que habilita a las autoridades a limitar el acceso a eventos deportivos a personas que puedan representar un riesgo.

Con este paquete de decisiones, el Ejecutivo busca reforzar una estrategia preventiva integral para reducir la violencia tanto en el fútbol como en manifestaciones públicas, ampliando herramientas para actuar antes de que se produzcan nuevos incidentes.