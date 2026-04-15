Propofest: Hernán Boveri dijo que los medicamentos hallados en su casa eran para tratar a su perro

El anestesista, investigado por el presunto robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano, negó irregularidades y apuntó contra el centro de salud.

Hernán Boveri está acusado en la causa que investiga el faltante de anestésicos y las denominadas fiestas conocidas como “Propofest”.

El anestesista Hernán Boveri , imputado en la causa por el presunto robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano, amplió su declaración ante la Justicia y aseguró que parte de los medicamentos encontrados durante los allanamientos en su domicilio estaban destinados a un tratamiento oncológico de su perro .

Según trascendió de su presentación judicial, Boveri sostuvo que esos fármacos habían sido adquiridos en una farmacia y negó que su tenencia estuviera vinculada con una maniobra irregular dentro del centro de salud. En ese marco, también cuestionó la reconstrucción del caso y apuntó contra el Hospital Italiano , al considerar que no explicitó de manera concreta un faltante de propofol.

De acuerdo con esa versión, la acusación en su contra se apoyó en una serie de elementos surgidos a partir de los allanamientos realizados tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar , uno de los hechos que derivaron en la apertura de la investigación.

La causa se inscribe en el escándalo conocido como “Propofest” , nombre con el que se describieron presuntas reuniones en las que se habrían utilizado anestésicos sustraídos del hospital. En ese expediente también quedaron bajo la lupa las muertes de Salazar y del enfermero Eduardo Bentancourt , ambos hallados sin vida en sus domicilios.

En el caso de Salazar, fue encontrado muerto el 20 de febrero en un departamento de la calle Santa Fe , con una vía conectada en el pie derecho que contenía midazolam . A partir de ese episodio, la investigación avanzó sobre el circuito interno de medicamentos y sobre el eventual faltante de ampollas dentro del hospital.

La denuncia judicial fue impulsada por la Asociación Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), luego de que surgieran testimonios y reportes internos vinculados a maniobras presuntamente irregulares. Entre ellos, se incluyeron comentarios de residentes y registros sobre faltantes en la farmacia del centro asistencial, donde trabajaban los profesionales ahora investigados.

Propofest: médica residente negó haber robado las drogas y apuntó contra una colega

La médica residente de anestesiología Delfina “Fini” Lanusse declaró ante la Justicia por el presunto robo de propofol del Hospital Italiano y negó rotundamente las acusaciones. “Nunca robé nada, soy intachable”, dijo. Avanzan las causas por la "propofest" y por la muerte del residente Alejandro Zalazar.

La mujer se presentó ante el juez Javier Sánchez Sarmiento para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por administración fraudulenta, donde también aseguró que las versiones por supuesto hurto surgieron a raíz de dichos de una examiga y colega.

“Me ensució una examiga que está mal psiquiátricamente”, dijo la médica ante el juez, aunque no se dio a conocer a quién se refería. Lanusse y el anestesista Hernán Boveri fueron procesados la semana pasada. El magistrado no les dictó prisión preventiva, pero les prohibió salir del país y ordenó embargos por $100 millones.