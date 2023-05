Proponen a niños y adolescentes jugar para aprender a detectar fake news y combatir desinformación

"Vivimos en un período donde hay mucha información. Estamos todos y todas tratando de navegar ese cause sin freno, en el cual muchas personas aprovechan para meter contenidos que no son verídicos, que asustan, confunden, generan actitudes que no son buenas, como racismo, enojo, discriminación", dijo a Télam la directora del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Argentina, Tamar Hahn, en el marco de la iniciativa "Una pausa contra la desinformación".