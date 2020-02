"Si lo hizo, que pague", dijo el padre de uno de los detenidos en Puerto Deseado

"Yo estaba en la mina trabajando. Cuando me enteré de los allanamientos pedí para bajar", comentó Julio, el padre el menor, quien además contó que su familia es víctima de amenazas y ataques desde que trascendió la noticia que vincula al adolescente con los aberrantes hechos.

"Quiero que nos dejen de amenazar a mi hijo, a mi señora, a mi nieto. No soy una mala persona", dijo el hombre en diálogo con FM Dimensión, y agregó: "Yo a mi hijo no le enseñé a robar ni a lastimar a la gente; si lo hizo, que pague. Trabajo y soy honesto, no quiero vivir con la cabeza gacha por lo que hizo, si así fue".

El menor, según trascendió en la prensa local, habría admitido haber estado en el lugar del hecho pero sostuvo que él no mató al niño, ni tampoco abusó de la mujer.

Además, el adolescente manifestó que fue amenazado por Omar Alvarado, el otro imputado, quien le habría dicho que iba a matar a alguno de sus hermanos si contaba algo de lo ocurrido.

En tanto, Rosalía, hermana de Alvarado, contó que ella lo reconoció cuando vio el identikit. "Lo reconocí el mismo día que hicieron el identikit", manifestó la joven a la emisora local FM Desire y respecto de la enfermedad que sufre su hermano sostuvo: "No quiero decir que él no tiene la culpa, quiero que pague lo que hizo".

La joven también hizo referencia al niño de 4 años asesinado: "Daría mi vida por la vida de ese nene, se llama igual que mi sobrino".

Este martes, la mujer atacada emprendió el regreso con su familia a su hogar en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, vía Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, ya que la Justicia les entregó el cuerpo del niño y tendrían decidido sepultarlo en la provincia de Tucumán.

En las últimas horas, el juez a cargo de la causa, Oldemar Villa, ordenó realizar una junta psiquiátrica para que especialistas determinen si los dos acusados por el crimen y la violación de la mujer pueden ser juzgados o son inimputables.

Hasta el momento, los sospechosos están acusados por los delitos de "homicidio, tentativa de femicidio y abuso sexual agravado".