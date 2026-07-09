Avanza el traslado de 30 grandes felinos del ex Zoológico de Luján hacia santuarios en EEUU y Sudáfrica + Agregar ámbito en









El Gobierno nacional y la organización internacional Four Paws preparan un nuevo operativo previsto para agosto. Los animales serán derivados a santuarios especializados de Estados Unidos y Sudáfrica como parte del plan de relocalización de fauna silvestre.

La iniciativa forma parte del programa de bienestar animal

El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa del plan de relocalización de la fauna silvestre del ex Zoológico de Luján. En conjunto con la organización internacional Four Paws, prepara para mediados de agosto el traslado de 30 grandes felinos hacia santuarios especializados de Estados Unidos y Sudáfrica.

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El operativo fue analizado durante una reunión entre el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el veterinario Amir Khalil, referente internacional de Four Paws, quienes repasaron el estado de avance del programa y definieron las próximas acciones para continuar con la reubicación de los animales.

Según se informó, 15 ejemplares serán trasladados a un santuario ubicado en Estados Unidos, mientras que los otros 15 serán derivados a un centro especializado en Sudáfrica.

Según se informó, 15 ejemplares serán trasladados a un santuario ubicado en Estados Unidos La iniciativa forma parte del programa de bienestar animal que impulsa la Secretaría de Turismo y Ambiente junto a Four Paws, con el objetivo de garantizar que los animales provenientes del ex Zoológico de Luján sean reubicados en espacios adaptados a sus necesidades y bajo estándares internacionales de conservación y manejo.

El nuevo traslado dará continuidad al plan que comenzó este año. En febrero de 2026, el Gobierno concretó el envío de dos osos y una tigresa a santuarios especializados en Europa, en una de las primeras etapas del proceso de reubicación de la fauna silvestre que permanecía en el predio.

Desde la cartera nacional destacaron que el trabajo conjunto con Four Paws busca avanzar de manera progresiva en la relocalización de los animales, priorizando su bienestar y garantizando que cada traslado se realice bajo protocolos específicos para este tipo de especies.

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